國中生網購「帳戶突被凍結」機警嬤帶他衝警局　屏東警緊急擋下

▲內埔警力拆穿詐團詐騙手法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名16歲國中生深夜網購時，帳戶突然跳出「凍結」警示，還收到自稱賣家傳來連結，要求加入客服處理，嚇得手足無措。陪在身旁的阿嬤察覺異狀，立刻帶著孫子求助內埔警方，員警了解情況後，立即辨識為常見的「網購凍結帳戶」詐騙手法，並向祖孫詳細說明詐騙話術。警方迅速出手，成功阻止少年受騙，讓阿嬤相當感謝。

內埔警分局龍泉派出所警員曾子翎，日前夜間9點左右值班時，遇見一位阿嬤帶著孫兒到派出所報案，並表示疑似遭到詐騙，請警方幫忙查證。

李姓阿嬤表示，他的16歲邵姓孫兒目前就讀國中，使用手機時，神情緊張、舉止失措，懷疑遭遇詐騙，所以才帶他來派出所求助。邵姓少年向員警表示，他在網路購物時，帳戶突然顯示「凍結」，隨即就接獲賣家傳來不明連結，要求與「客服」人員聯繫。曾員了解全般情況後，立即向祖孫兩人說明，這就是常見的「網購凍結帳戶」詐騙手法，隨後並分析介紹各類型詐騙話術，成功阻止少年受騙，祖孫倆對於警方溫馨協助，深表感謝。

分局長江世宏提醒，詐騙集團常冒用網購賣家、客服名義，以「帳戶異常」、「訂單錯誤」等理由，要求民眾點擊連結或加入通訊軟體好友，伺機再騙取個資與金錢，呼籲民眾遇此情形務必提高警覺，不要輕信不明連結與指示，若有疑慮可隨時撥打165反詐騙專線、110或至最近警察機關諮詢，共同守護財產安全。