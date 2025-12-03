《動物方城市2》橫掃中國票房　專家強調：聯名活動很重要

記者廖翊慈／綜合報導

迪士尼知名動畫電影續集《動物方城市2》近日在中國上映後，強勢爆紅，帶動戲院人潮暴增，僅上映5天，票房已破19億（人民幣，下同）。多家戲院經理形容，這個週末的熱鬧程度宛如春節檔再現。對於該部動畫電影為何如此賣座，經濟專家委員會委員盤和林也做出分析。

▲《動物方城市2》中國市場預售票房超越《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

據《中新經緯》報導，目前貓眼專業版甚至已將《動物方城市2》總票房預測，上調至42.63億元。相關數據指出，截至11月30日，其票房已突破19億元，創全數進口片內地票房冠軍。

盤和林表示，《動物方城市2》之所以會如此紅，是因為近期中國國內院線，缺少有力的競爭對手，當前中國國內大量的製作組，都將精力放在一些更為有話題的內容賽道，比如綜藝，短劇等，電影市場競品減少，而秋季又是消費旺季，《動物方城市2》在適當的時間，打入中國市場，繼而獲得追捧。

▲《動物方城市2》。（圖／迪士尼提供，上同）

另一方面，在盤和林看來，這也說明中國觀影主體人群發生了變化，《哪吒2》、《動物方城市2》都是親子向的，爸媽帶兒女一起看電影成為電影業的主需求。

此外，據不完全統計，《動物方城市2》已官宣的IP聯名活動超60個。

盤和林指出，聯名經濟的本質是IP經濟，「這幾年，凡是成功的內容行銷，必然和聯名有關，這一方面能夠將更多商家，以經濟利益連結的方式，拉入IP生態，讓他們成為IP的宣傳者，另一方面也增加了，IP在使用者面前的曝光度，從而打造成功的網路行銷案例。

盤和林表示，「這說明，要讓IP成功，不僅要宣傳，也要透過各種手段，將IP嵌入到社群網路當中，IP不能只是IP，IP還應該透過聯名等方式成為社群貨幣，這樣才能讓IP獲得更多關注度。」