大陸 大陸焦點 特派現場

5天狂攬19億！《動物方城市2》碾壓市場　陸業者分析：沒有對手

記者廖翊慈／綜合報導

迪士尼知名動畫電影續集《動物方城市2》近日在中國上映後，強勢爆紅，帶動戲院人潮暴增，僅上映5天，票房已破19億（人民幣，下同）。多家戲院經理形容，這個週末的熱鬧程度宛如春節檔再現。目前貓眼專業版甚至已將影片總票房預測，上調至42.63億元。

▲《動物方城市2》在中國翻譯為《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

▲《動物方城市2》在中國翻譯為《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導，有戲院甚至在凌晨密集安排三場放映，最晚一場00點45分開場，散場時已是凌晨2點33分。濟南新世紀電影城經理李言魯直言，這段時間《動物方城市2》沒有對手，有些影廳較少的戲院甚至整天只排這部片。

依照目前趨勢，《動物方城市2》超越《玩命關頭8》（內地票房26.7億元）成為進口片亞軍幾無懸念，甚至有望挑戰現任冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》（42.5億元）。

▲《動物方城市2》自11月26日上映後，討論度不斷升高。（圖／迪士尼提供，下同）

▲《動物方城市2》自11月26日上映後，討論度不斷升高。（圖／迪士尼提供，下同）

李言魯形容，「如果不提前買票，這個週末大概只能買到角落位置。」以他負責的濟南新世紀電影城（泉城路店）為例，自《動物方城市2》上映後，戲院幾乎全日排映該片，其他影片僅維持早晚場。他強調，「不少影廳更少的戲院，乾脆直接全天只放這一部。」

根據燈塔專業版數據指出，11月29日《動物方城市2》的排片佔比達77.9%，票房佔比更高達94.9%，單日預測票房超過7.5億元，是罕見的「碾壓級」盛況。李言魯回憶，上一次看到戲院如此火爆，還是春節檔《哪吒之魔童鬧海》上映時，「但那時還有其他春節片分流，《動物方城市2》現在是完全沒有對手。」

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

他觀察後表示，本週工作日以大學生觀眾為主，週末則湧入大量中小學生與親子家庭，「這個IP太強大了，我家孩子昨天一下課就嚷著要來看。」

自2016年首部《動物方城市》全球票房突破10億美元以來，這個IP始終具備跨文化吸引力。即使如今許多觀眾的孩子在九年前尚未出生，但多已透過電視、平板或學校接觸過第一部作品，甚至第一集的主題曲《Try Everything》一響起，孩子們馬上跟著搖擺。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》能在傳統淡季點燃市場，也離不開口碑支持。豆瓣評分雖由第一部的9.3分降至8.5分，但仍受到大量觀眾好評，認為續作延續了對「偏見與包容」的探討，並加入蛇蓋瑞等新角色，讓故事更加新鮮，成功與全球尤其是年輕觀眾建立情感連結。

動物方城市2狐狸尼克兔警官茱蒂迪士尼電影瘋狂動物城

