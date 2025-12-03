　
政治

藍白封殺1.25兆國防預算後中方實彈射擊　林飛帆：非常大危機

▲▼林飛帆回應性騷吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安會副秘書長林飛帆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算後，遭到國民黨、民眾黨在立法院程序委員會封殺，而中國解放軍隨即在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆3日表示，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害。

對於8年1.25兆國防特別預算在立法院遭到藍白聯手封殺後，中共隨即在渤海實施實彈射擊一事，林飛帆受訪時表示，這是非常大的危機，對台灣國家安全有很大的傷害；他強調，提出國防特別條例相關預算，是因為面對敵情威脅必須的投資，總統賴清德在記者會宣布時說很清楚，重點包括建構民主防衛體系，針對國防建構、強化投資等三面向。

林飛帆表示，打造空防的「台灣之盾」，加速建構不對稱戰力所需要的AI新型武器，對國防產業供應也有規劃，台灣有很多的「隱形冠軍」，都有非常好的條件，未來如何協助國防產業實力角度發展，會是將來的重點。

林飛帆強調，中國從來沒有放棄對台灣軍事上的挑釁，也不只針對台灣軍事上挑釁，現在也針對日本。他說，台灣民眾都很清楚，「台灣沒有任何一架飛機、任何飛彈挑戰中國空域」。

林飛帆表示，現在是中國大幅度動用無人機，飛到日本跟台灣之間的空域，對日本、台灣挑釁，船還跑到南海嘗試跟菲律賓海巡對撞，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」

林飛帆表示，不是所有的準備都是挑釁，中國所準備的，都是為了軍事擴張跟武統，而台灣是為了維護現狀在做準備，這是很根本的差異。

國安會副秘書長林飛帆3日接受訪問時坦言，過去對民眾黨主席黃國昌有嚴重的錯誤判斷；他說，黃國昌對民主的破壞力很強，對整體政治文化有巨大的傷害，猶如美國的水門事件。

國防特別預算台海危機中共挑釁林飛帆國安會

