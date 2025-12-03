坦承對黃國昌「嚴重錯判」　林飛帆：對民主破壞強大如美國水門案

▲國安會副秘書長林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國安會副秘書長林飛帆3日接受訪問時坦言，過去對民眾黨主席黃國昌有嚴重的錯誤判斷；他說，黃國昌對民主的破壞力很強，對整體政治文化有巨大的傷害，猶如美國的水門事件。

林飛帆上午接受「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪時，被問及黃國昌背叛太陽花一事。林飛帆表示，可分成於公跟於私的兩部分，首先公的部分，沒辦法接受黃國昌政治立場有這麼巨幅的改變，過去站在一起反對國民黨各種政策、特別是兩岸政策，到現在願意也可以跟國民黨走在一起，抹去兩岸立場上的差異，在國會投票時服膺國民黨團立場。

於私的部分，林飛帆表示，過去是曾經共事過的朋友，黃國昌的選擇挺可惜的，他的轉變，對過去的朋友大家心理都不好受。

至於黃國昌在太陽花學運期間，跟時任總統府副秘書長蕭旭岑見面一事，是否曾經一度懷疑他會「背叛」？林飛帆說，當然有，當時包括他在內的朋友都曾為他辯護，可以理解黃國昌為何起心動念想去談，當初站在比較幫他辯護的立場。

林飛帆說，當時是希望運動內部不要互相攻擊，他承認是嚴重的判斷錯誤。他表示，黃國昌有自己的解釋，但從他們的角度來看，很多黃國昌的選擇對他們來說是無法接受的事情。

林飛帆也坦言，黃國昌現在對民主的破壞力很強，對整體政治文化有很巨大的傷害，好比說以不擇手段的去搜集其他政治人物的行程等，這已經跨越紅線，有無法律責任司法會釐清，但在政治倫理上，這在其他國家都是嚴重的事，好比是美國的水門事件。