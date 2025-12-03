屏東8旬婦戶政洽公街頭迷路1公里　警安撫解圍

▲屏東警分局員警助陳婦平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市83歲陳姓婦人到戶政事務所辦理業務時，卻在廣東路與公園東路口迷路，熱心民眾發現她神情慌張，先帶到附近金融機構休息並通報屏東警分局。警方到場後安撫並耐心詢問，得知她越走越迷糊，已無法清楚說出返家方式。員警隨即協助查證身分並聯絡家屬。陳婦兒子趕抵現場後，知道母親獨自行走超過1公里，見她平安無事十分激動，連聲向警方與報案民眾致謝。

屏東警分局民和派出所警員張豪祥及李佳倩日前執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案稱屏東市廣東路與公園東路口有一名老婦人在路中間徘徊，二員立即趕赴現場，發現該83歲陳姓婦人已先被熱心民眾帶至附近的金融機構休息，其獨自坐在大廳一隅，不時抬頭張望，神情緊張不安。



員警上前關懷，經詢問後得知，陳婦當日出門欲至戶政事務所辦理業務，卻在途中迷路、記不得方向，也無法清楚表達返家方式，她焦急地向員警說自己越走越迷糊，只能在街上徘徊，所幸被熱心民眾注意並協助報案。

員警安撫其情緒後，並協助查證其身分後順利與家人聯繫，當陳婦的兒子趕到現場時，才知道陳婦徒步行走逾1公里的路程，其見母親平安無事，激動地向兩名員警連聲致謝，表示感謝警方及時伸出援手，否則後果難以想像。



分局長林明波表示，家中若有年長者建議可配戴防走失手鍊或緊急聯絡卡片，以便在迷失時能迅速找到家屬，讓社區中的長輩都能安全、安心地被看見與守護。