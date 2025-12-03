2025LAVA鐵人三項大鵬灣站運動賽事　東港警籲配合交通管制

▲2025LAVA鐵人三項大鵬灣站運動賽事交管。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2025 LAVA 鐵人三項大賽–大鵬灣站將於12月7日登場，活動範圍涵蓋大鵬灣濱灣碼頭、帆船基地海域，以及環灣道路、大潭路口至國道3號大鵬灣交流道北上匝道口等路段，並包含國道三號大鵬灣至南州南北雙向路段、鵬灣大橋及環灣道路自行車道。屆時將有游泳、自行車與路跑等激烈賽事接續展開，相關路段也將進行交通管制，提醒民眾提前規劃行程，注意路況並配合引導，以確保比賽順利與用路安全。

東港警分局表示，2025 LAVA 鐵人三項大賽-大鵬灣站定於12月7日舉行，該賽程將在大鵬灣濱灣碼頭、帆船基地海域、環灣道路(大潭路口─國道3號大鵬灣交流道北上起點匝道口) 、國道三號大鵬灣─南州南北雙向道路及鵬灣大橋、環灣道路自行車道等進行。

警方為確保各地參賽選手安全，競賽當日針對競賽路線將實施交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越，也提醒民眾勿於大鵬灣環灣道路兩側違規停車，以免受罰，敬請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段，交通管制時間、路段如下：

(一)12月7日5時至10時30分，國道三號大鵬灣交流道至南州交流道南北雙向道路。

(二)12月7日5時至10時30分，大鵬灣環灣道路(大潭路口至國道3號大鵬灣交流道北上起點匝道口雙向道路)、縣道187乙線(精明路與勝利路口、壽元路與勝利路口)。

分局長高志正表示，由於大鵬灣特有的游泳、路跑、騎車環境是運動結合觀光旅遊的最佳場域，吸引眾多民眾參與大型賽事活動，為維護賽事活動交通秩序及安全，避免交通壅塞，請確實遵行警方管制，以確保行車安全。

