馬3熱褲女深夜遭攔查　唾液快篩驗出安毒！警方還要幫她顧2犬

▲里港警方查獲越南籍陳姓女子涉毒駕。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍陳姓女子駕駛自小客車，行經屏東縣高樹鄉土地銀行前，倒車搖晃、行跡詭異，被執行金融機構巡邏勤務的里港警分局員警查覺可疑，上前攔查，有施用毒品之虞，雖車內載有兩隻小狗同行，經以唾液快篩初步檢測呈二級毒品安非他命陽性反應，警方依法逮捕後對其逕行搜索，查獲陳女持有安非他命等毒品，加上她開的馬自達3轎車是友人所有，友人指控她侵占，訊後依涉犯毒品危害防制條例、侵占等罪嫌移請台灣屏東地方檢察署偵辦。另該越南籍女子隨車載運之2犬亦協助暫時載回派出所，以免發生危害，並持續向上溯源。

屏東縣政府警察局配合中央政策，已全面啟動毒品唾液快篩執法工作，轄下里港警分局高樹分駐所員警於11月30日晚間巡邏時，途經高樹鄉土地銀行前，發現一部黑色馬3形跡可疑、倒車不穩，經查該車涉侵占案，立即下車盤查。

警方發現該名穿熱褲、越籍陳姓女子（42歲）精神恍惚，恐有施用毒品之虞，經以唾液快篩初步檢測呈二級毒品安非他命陽性反應，警方依法逮捕後對其逕行搜索，查獲從事服務業的陳女涉嫌持有安非他命毒品3小包及吸食器等物，經初步檢驗均呈安非他命陽性反應，訊後依涉犯毒品危害防制條例、侵占罪移請台灣屏東地方檢察署偵辦。另陳女隨車載運之2犬亦協助暫時載回派出所，以免發生危害。

分局長邱逸樵表示，毒品駕車的危害不亞於酒駕，駕駛人施用毒品後會有判斷力下降、反應遲鈍等症狀，往往是釀成重大道路交通事故的主因，故為確保用路人安全，里港警分局將持續運用毒品唾液快篩試劑強化查緝能量，展現打擊毒駕的決心，也提醒民眾切勿心存僥倖、施用毒品後駕車，一旦查獲依法嚴辦，絕不寬貸。