清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

▲議員林國春。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市一名黃姓清潔隊員，去年將回收價值僅32.56元的大同電鍋送給拾荒老婦，被依《貪污治罪條例》起訴，士林地院2日判處黃姓隊員3月，緩刑2年，褫奪公權1年。國民黨新北市議員林國春對此表示，「如果有認識當事人的好朋友，麻煩協助轉告或連繫，若當事人願意上訴，我林國春願意全力相挺，所有相關費用，我全數負擔！」。

林國春表示，清潔員送電鍋的案件，他九月時已經發表過看法，最近看到一審判決，真的替台灣司法感到悲哀。電鍋是被丟棄的。原所有人放在回收處、不想留、也不在乎誰拿走。這樣的物品，清潔隊員轉送給需要的人，本質就是一個再普通不過的小善。結果在司法體系中，被套上侵占、貪污的標籤。

林國春指出，沒有實質法益受損，用微罪不舉的角度去看完全可以忽略不計，法律卻硬把行政規則放在前面，把整個事件延伸成犯罪。這種推論方式，完全看不出對現實狀態的理解，也看不出司法體系對常識的尊重。老百姓一點點行為被放大檢視，真正手握權力的人卻能輕鬆穿過縫隙，那種不對稱，才是最傷人的地方。你看，那些監察院濫用公務車的監委笑嘻嘻安全下莊，那些棄保潛逃的綠友友繼續享受人生。

「竊鈎者誅，竊國者侯，憑什麼？」，林國春說，「我看不得這個案子就這樣結束。如果有認識當事人的好朋友，麻煩協助轉告或連繫，若當事人願意上訴，我林國春願意全力相挺，所有相關費用，我全數負擔！」。