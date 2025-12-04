　
政治

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

▲▼板橋西區立委候選人林國春、立法委員王鴻薇、土城三峽立委候選人林金結召開「反擊張宏陸賄選指控，藍營民代集眾力挺林國春」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲議員林國春。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市一名黃姓清潔隊員，去年將回收價值僅32.56元的大同電鍋送給拾荒老婦，被依《貪污治罪條例》起訴，士林地院2日判處黃姓隊員3月，緩刑2年，褫奪公權1年。國民黨新北市議員林國春對此表示，「如果有認識當事人的好朋友，麻煩協助轉告或連繫，若當事人願意上訴，我林國春願意全力相挺，所有相關費用，我全數負擔！」。

林國春表示，清潔員送電鍋的案件，他九月時已經發表過看法，最近看到一審判決，真的替台灣司法感到悲哀。電鍋是被丟棄的。原所有人放在回收處、不想留、也不在乎誰拿走。這樣的物品，清潔隊員轉送給需要的人，本質就是一個再普通不過的小善。結果在司法體系中，被套上侵占、貪污的標籤。

林國春指出，沒有實質法益受損，用微罪不舉的角度去看完全可以忽略不計，法律卻硬把行政規則放在前面，把整個事件延伸成犯罪。這種推論方式，完全看不出對現實狀態的理解，也看不出司法體系對常識的尊重。老百姓一點點行為被放大檢視，真正手握權力的人卻能輕鬆穿過縫隙，那種不對稱，才是最傷人的地方。你看，那些監察院濫用公務車的監委笑嘻嘻安全下莊，那些棄保潛逃的綠友友繼續享受人生。

「竊鈎者誅，竊國者侯，憑什麼？」，林國春說，「我看不得這個案子就這樣結束。如果有認識當事人的好朋友，麻煩協助轉告或連繫，若當事人願意上訴，我林國春願意全力相挺，所有相關費用，我全數負擔！」。

翁曉玲提「貪污5萬不罰」　綠黨團：支持調整但不能一味放寬或加嚴

翁曉玲提「貪污5萬不罰」　綠黨團：支持調整但不能一味放寬或加嚴

北市黃姓清潔隊員因將殘值僅剩32元的舊電鍋，轉送給拾荒婦人，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。藍委蘇清泉透露，藍委翁曉玲為此提案修法，為了落實微罪不舉的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，支持將刑法刑度調整，但要考量整體刑度配置的均衡，否則一味的加嚴或一味的放寬，在未來遇到相關個案時，會造成司法很大困擾。

飯放電鍋保溫卻變黃？小心1種米超容易變質

飯放電鍋保溫卻變黃？小心1種米超容易變質

32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比想像更遠

32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比想像更遠

清潔員送32元電鍋緩刑　律師揭關鍵：別再罵檢察官法官

清潔員送32元電鍋緩刑　律師揭關鍵：別再罵檢察官法官

清潔員判刑爭議　最高檢：回歸比例原則

清潔員判刑爭議　最高檢：回歸比例原則

