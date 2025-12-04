翁曉玲提「貪污5萬不罰」　民進黨團：支持調整但不能一味放寬或加嚴

▲民進黨幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

北市黃姓清潔隊員因將殘值僅剩32元的舊電鍋，轉送給拾荒婦人，被依貪污治罪條例起訴，一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。藍委蘇清泉透露，藍委翁曉玲為此提案修法，為了落實微罪不舉的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，支持將刑法刑度調整，但要考量整體刑度配置的均衡，否則一味的加嚴或一味的放寬，在未來遇到相關個案時，會造成司法很大困擾。

針對翁曉玲提案「微罪不舉」，貪污金額5萬元以下者不罰，鍾佳濱今（4日）表示，昨天沈伯洋對刑法的見解非常鞭辟入裡，也說明的很清楚，現在立法院為了因應民意期待，所謂的「微罪不舉」跟「徹查到底」，這樣的衝突如何在法條上呈現？

鍾佳濱舉例，大家認為貪污治罪要嚴懲，因此不斷將刑度提高，但在法治上，一旦把刑度提高，針對個案情節較輕微的，檢察官跟法官就很難達到「微罪不舉」。過去對刑法刑度的討論，一方面發生重大事件，社會認為要嚴懲時，沒有考慮到刑度配置均衡，馬上將其一味提高，但發生讓大家認為其情可憫的輕微案件時，又希望能讓他免罪或免刑處置，因而創設另一種其他刑度。

鍾佳濱認為，委員因應民意的各種提議都很好，但回歸法治本質，一定要了解刑法和相關刑度的配置有其整體性考量，「我們非常同情有一些是屬於微罪範圍」，因此在未來刑法修訂上，就要將這些微罪樣態與加重的刑度予以區隔。

鍾佳濱說，支持將刑法刑度調整，不管是加嚴還是加寬，都要考量整個刑度配置的均衡，一味的加嚴或一味的放寬，在未來遇到個案要適用時，都會造成司法上很大的困擾。