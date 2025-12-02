一票日本人狂喊「台灣很危險」　他曬圖示警！全場洗版笑翻

▲饒河夜市。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本社群平台近期掀起一股「台灣很危險」的討論熱潮，多名曾來台旅遊的日本網友，紛紛曬出美食照示警，表示台灣美食誘惑太大，害他在短短幾天內體重暴增；還有日本旅客點名台中知名甜點店「宮原眼科」，誇張直呼「那地方太可怕了！幸好我是最後一天才去。」

一名日本網友在X表示，他在Threads上看到一些日本人詢問，「現在去台灣危險嗎？」於是分享今年8月來台前到回國的對比照，坦言自己原本的體重是68.4公斤，怎料在台灣玩一個禮拜後，竟飆到73.1公斤，整整多了4.7公斤，最後他也作出幽默結論，直呼「要說危險也算很危險啦！」

▲▼一票人幽默表示，「台灣很危險」。（圖／翻攝自X）

貼文曝光後，引起廣大共鳴，許多日本網友紛紛加入曬照行列，同時還高喊著「台灣很危險」，還有不少人笑說，「台灣的晚上很危險，常常走著走著遇到鹹酥雞」、「在台灣多玩一周，我可以增加10KG」、「台灣是最危險的國家」。

後來，當時正在環島的日本網友也發文響應，透露他抵達台中後，有去朝聖「宮原眼科」，更誇張表示「那個地方實在太厲害了。幸好我是最後一天去的，才得以平安返家；要是我第一天就知道那裡，可能早中晚三餐都要去報到了。」

