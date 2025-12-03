台東婦幼安全巡迴列車走入校園　陪孩子打造更安心學習環境

▲婦幼安全巡迴列車走入校園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊啟動114年下半年度「婦幼人身安全校園巡迴宣導列車」，日前前進池上鄉萬安國小，將數位性別暴力防治與識詐觀念帶入校園。透過走動式宣導，提升學童與教職員對婦幼法令的認知，培養自我保護能力，並在面臨危險或疑似遭遇詐騙時能採取正確求助方式，預防被害事件發生。當天活動現場氣氛熱絡，獲得學校師生高度回響。

此次宣導內容涵蓋數位性別暴力、婦幼安全及「兒童及少年性剝削」等議題，介紹其定義、類型及妨害性影像等新興犯罪手法。警方並透過實務案例與學童討論，搭配時事新聞與微電影影片，提醒孩子們警覺網路交友風險。警方強調，無論是面對陌生人或熟識人士，都需留心自身安全；若遭遇不當侵害行為，務必拒絕並向可信任的大人求助。

針對性影像遭外流的情況，警方也向學生傳授正確處置方式，包括：不刪除帳號、不刪除對話、不刪除好友、保存所有證據，並立即向警方報案，以利後續追查及保護當事人。

台東縣警察局表示，期望透過巡迴宣導讓校園更加重視數位性別暴力防治與識詐安全，理解並尊重他人的「數位身體界線」，是維護性別尊重與網路安全的核心觀念。同時提醒，常見詐騙包括假投資、愛情詐騙及假冒公務機關等手法，詐騙模式持續翻新，結合科技與情感操弄，更需提高警覺。

警方呼籲，如遇可疑情況，可撥打 165 反詐騙諮詢專線 查證求助，盼讓每一位孩子都能在安全、健康的環境中安心學習與成長。