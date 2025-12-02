　
地方 地方焦點

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

▲▼ 《經濟日報》2025幸福城市大調查出爐！ 嘉義市施政滿意度再度榮獲全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

▲《經濟日報》2025幸福城市大調查出爐！ 嘉義市施政滿意度再度榮獲全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟日報主辦的「2025 縣市幸福指數調查」，今（2）日舉行發布記者會。嘉義市延續去年亮眼表現，施政滿意度再創高峰，以最高滿意度81.2%奪得「地方政府施政滿意度」全國第一殊榮，並在「縣市幸福指數大調查」中榮獲全國第三肯定，連續六年穩居前段班，施政滿意度更是連續兩年蟬聯冠軍，展現「幸福常勝軍」實力。

黃敏惠表示，這份殊榮是嘉義市民與市府團隊，在最辛苦的時刻仍持續努力的成果，更是嘉義市民信任與支持的珍貴肯定，「非常感恩」。同時感謝主辦單位長年進行調查，讓各縣市在良性競爭中獲得很大的激勵與鼓勵，「嘉義市會繼續加油，每一年都要再+1。」

▲▼ 《經濟日報》2025幸福城市大調查出爐！ 嘉義市施政滿意度再度榮獲全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，自2020年首次入圍起，嘉義市已連續六年獲選幸福城市，「真的很珍惜」。她鼓勵市府同仁要把高峰變高原，許多政策推動一定要在人民的需求中與時俱進，同時要符合世界潮流，除「經濟不斷的+1、永續更要+1」也，兼顧經濟發展、社會進步與環境保護三大方向，在困難中努力取得平衡。這正因為辛苦、正因為看到痛點，才能夠把痛點轉為亮點，在辛苦之後才有幸福的感受。

黃敏惠也在會中介紹嘉義城市意象「桃喜」，嘉義市於西元1704年建城，是臺灣第一座城市，因城廓形似桃子而有「桃城」之稱；「桃喜」以此歷史為設計概念，象徵幸福、歡喜與嘉義的熱情，「桃(討)你歡喜、桃(討)自己歡喜！」。大家一起成長，一起努力，一起向前走，這就是我們美好總和，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日盛大展開，邀請全國民眾到嘉義市一同了解城市故事，感受嘉義市的文化底蘊、特色風景與城市創新。

▲▼ 《經濟日報》2025幸福城市大調查出爐！ 嘉義市施政滿意度再度榮獲全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 《經濟日報》2025幸福城市大調查出爐！ 嘉義市施政滿意度再度榮獲全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

11/30 全台詐欺最新數據

