嘉義市AI巡警提升破案率1.7倍 　議員倡議全面警用機車強化治安

▲▼ 嘉市「AI 智能巡警」提升破案率 議員倡全面裝置警用機車。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯日前在總質詢中，關注警察局推動的「AI 智能巡警系統」。他肯定嘉義市率先導入、並拿下多項全國獎項，但也直言，目前僅部分巡邏車配有 AI，恐造成基層出勤差異，也限制了系統真正能發揮的治安效益。郭定緯建議應儘速規劃全面普及化，並進一步將 AI 擴充至警用機車，讓嘉義市在巷弄多、機車巡邏比例高的環境中，也能讓基層員警更有效率執法。

郭定緯指出，根據警察局工作報告，AI 智能巡警系統能讓破案率提升 1.7 倍、每分鐘分析 90 筆車牌、速度是人工 45 倍，還能主動比對資料並發出警示，已經是第一線同仁非常有感的科技工具。然而，目前並非所有巡邏車都有安裝，基層反映「有 AI 的車搶著排、沒 AI 的車變備胎」，長期下來，不僅降低效率，AI 車的損耗率也更高，反而不划算。

他也強調，嘉義市巷弄密度高，多數員警以機車巡邏，但嘉義市目前尚未把 AI 導入警用機車。他舉例，新北市已把 AI 建置在 M-Police 上、桃園市則把 AI 用在機車取締噪音車與改裝車，顯示科技治安可以跨越場景、跨局處合作，也能解決民眾長期抱怨的噪音車問題。

郭定緯認為，嘉義市如果能在巡邏車與警用機車全面導入 AI，不僅能更快速辨識失竊車、可疑車輛，也能大幅減少人力負擔，讓警察在巷弄、校園周邊、住宅區巡邏時更安心、更有效率。他呼籲市府盡速編列預算，使 AI 成為基層「標配」，而不是少數人才能使用的設備。

郭定緯也提醒警察局，AI 得獎是一回事，資料更新與系統維護才是關鍵，他詢問資料庫更新頻率、故障處理流程，並要求市府務必確保系統「養得起、用得久」，才不會讓科技執法變成曇花一現。

最後，郭定緯表示，AI 時代來得又快又猛，只要使用得宜，不論是治安、交通或跨局處合作，都能成為提升城市治理的強大助力，「科技不是取代員警，而是讓每位警察都能更安全、更有力地守護市民。」

對此，警察局長陳明志表示科技犯罪已成趨勢，未來會加強員警的訓練與精進設備。目前警局外勤單位共有 64 部 AI 巡警設備，已安裝 30 部，之後會再評估是否需要增加。陳明志強調非常支持 AI 巡警，因為科技辦案能補足人力不足，而增設AI系統至警用機車，則因系統不同，目前仍在評估中。

陳明志表示，未來也會研議與其他局處合作，達到AI巡警系統最高效益。設備管理方面，軟體資料是間接連到警政署，硬體保養由警察局資訊處與行政組統一管理，廠商則 24 小時待命維運。