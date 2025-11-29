320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

▲▼ 320+1嘉義市城市博覽會最終場，跨年晚會壓軸展現陪市民作伙迎接幸福新年 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年的尾聲即將到來，嘉義市政府宣布「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於12月31日（星期三）晚間17時30分盛大登場。今年特別移師至「嘉義市政府北棟大樓預定地」舉辦。適逢嘉義市建城321年，全城沉浸在城市博覽會的熱鬧氛圍中，跨年晚會也將作為年度壓軸、最具期待感的最後一場城市盛會，陪伴市民一同迎向嶄新的2026年。

黃敏惠市長表示，今年從城市博覽會掀起全城熱潮，到年底跨年夜的溫暖相聚，都是市府與市民一同努力、共創成果的重要時刻。誠摯邀請市民朋友作伙迎接新的一年，讓嘉義市在大家的力量下持續閃耀、幸福前行。

今年晚會以「共好」為核心理念，延續320+1嘉義市城市博覽會的熱鬧能量與城市凝聚力，更象徵嘉義市與市民攜手、共同打造屬於大家的美好嘉義。市府精心安排超強卡司陣容，打造世代共融、文化共演的城市舞台。由台灣好青年蔡昌憲與超人氣 Podcast 節目主持人瑪麗聯手主持，帶來最暖心、最歡樂的陪伴。首波公佈的演出卡司包括台語金曲歌王 蕭煌奇 及全臺獨家跨年演出的韓國人氣天團 MAMAMOO 成員 Solar 頌樂，將與市民共同倒數、迎接2026年！更多卡司將陸續揭曉，歡迎市民朋友持續關注。

嘉義市政府文化局指出，跨年晚會當天從噴水池圓環到中山路沿線，將規劃美食市集、胖卡餐車及在地特色攤位，讓民眾一路從文化路夜市吃到跨年會場，享受「吃不停、喝不停、歡樂不停歇」的多元體驗。文化局也呼籲民眾共同響應環保行動，歡迎自備環保餐具，現場亦將提供環保餐具租借站，一起減少一次性餐具的使用，守護環境、愛護地球。

更多活動資訊、卡司公告與精彩內容，歡迎追蹤活動粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」(https://www.facebook.com/WECHIAYI)，好康不漏接，一起幸福迎新年！