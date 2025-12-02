分析／賴清德國情報告「統問統答」可討論　藍堅持一問一答恐破局

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）



記者陶本和、陳家祥、崔至雲、詹詠淇／台北報導

總統賴清德上周提出史無前例1.25兆新台幣的國防特別預算；而立法院朝野黨團擬邀請賴清德到國會進行國情報告，賴清德的態度也傾向「正面開放」，唯一要求符合憲政程序。換言之，總統到立院國情報告的底線已劃設，就是不能有實質質詢，不過綠營私下對統問統答，或其他形式的問答，態度上是「開綠燈」可做後續討論的；但是，在野黨目前堅持「一問一答」，朝野雙方最終可能又會以破局收場。

藍白在野黨對於賴清德拋出1.25兆軍購特別預算，要求賴清德到國會進行國情報告。賴清德日前受訪時公開表示，「如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持」。

民進黨底線「拒一問一答」 統問統答「開綠燈」可討論

據了解，賴清德、執政團隊對於總統到國會報告，態度確實是傾向於「正面開放」，一方面這確實是「史無前例」的國防特別預算，預算規模達到1.25兆，站在負責任的立場上，以總統高度到國會向人民說明也屬合理。

另一方面，在中華民國歷史上，自2000年第6次修憲後，前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，橫跨三朝都未曾再有總統有此前例。因此，賴清德為了本次國防特別預算，睽違至少25年以上，總統到國會報告，除了是歷史新篇章，也是以實際行動，向國際社會展現台灣自我防衛的決心。

唯獨在「底線」的劃設上，賴清德公開談話也已明述，朝野黨團要有共識外，也要符合憲政程序。民進黨團幹事長鍾佳濱就表示，「大法官、憲法法庭已經做出了明確的解釋。合憲部分，大法官強調，立法院可以邀請，總統也可以來，但不能有實質質詢」。

至於為何要劃設此一底線？一位黨政人士說，只要讓總統去立法院答詢，不僅是違反憲政規範，只要開此先例，未來也會面臨，三天兩頭總統被在野黨叫去國會，宛如被藍白私設刑堂。

一位不具名綠委受訪表示，大家私下討論，一問一答真的是太犯規；不過，若是統問統答，例如各黨派3個人，問完之後，他們還是有直播，可以被民眾看見，讓大家看見每一個黨團對於國家議題的關注。

該委員說，「如果各黨統問統答，我somehow認為是可能可以接受的，但是一我覺得人數要控制，不能30個人要上台，不能民眾黨8個都要上台，我覺得是人數，然後還有時間」。

另一方面，該委員也提到，因為立法院要延會到1月底，總預算還沒搞定，還有院版財劃法，然後1.25兆國防預算，那這些時程怎麼安排？他覺得大家要有共識，不是都在野黨說要什麼就是什麼。

換言之，綠營的態度底線已很鮮明，立法院過往立委跟官員「一問一答」的模式是不被允許的；但是，「統問統答」或其他形式，是「開綠燈」可討論的，而且要連同財劃法、總預算案，一起討論處理時程。

國民黨堅持「一問一答」 民眾黨要求「諮詢」

事實上，在野黨的態度不是鐵板一塊，原本在同意「統問統答」或「幾問幾打」上，一度露出一絲曙光。國民黨立委賴士葆受訪時就說，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，也不是備詢，沒有違憲問題。他說，看總統府要讓立委「幾問幾答」，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了啊，在總統府開記者會就好，既然來了，就是要跟國會互動，這是他們的底線。

不過，國民黨團總召傅崐萁出面受訪時一錘定音，堅持「一問一答」的基本態度。傅崐萁表示，賴清德當時在參選總統過程中，所有的電視辯論的影片都講得非常清楚，他願意來國會來做國情報告，並接受立法委員的詢答，但是不曉得國家的元首是不是賴清德所說的能不能落實，還是真正的「萊爾校長」？

傅崐萁說，希望賴清德一本初衷，能夠到立法院有問有答一問一答，把全國人民這些疑問透過國會的代議制，能夠詢問清楚。

民眾黨團總召黃國昌表示，請賴清德履行在2024年總統大選政見發表會提出的承諾，「我們要的也是一般人民要的，就是請賴總統履行承諾，來國會就要接受立委的『諮詢』，他們強調是『諮詢』不是『質詢』，沒有關係，就用賴總統所講的諮詢」。

黃國昌說，對審計長的「諮詢」是怎麼進行，就完全依照賴清德總統當初在政見發表會的主張，也是民進黨不斷澄清叫「諮詢」不是「質詢」，在審計長人事同意權的問題時，「諮詢是怎麼做，賴總統來國會我們就怎麼進行」。

