點火烤、熱水燙、繩索勒頸！吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

▲虐貓慣犯趙育慶（左）還在臉書上使用假照片（右）騙取網友。（合成圖／記者黃哲民攝、翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新北市有毒品前科的男子趙育慶，透過女友出面，在認養網站上認養5隻貓咪，除了不餵食以外，還動不動就對貓咪毆打，更以殺蟲劑噴火燒烤、浴室熱水最高溫淋燙，甚至還以繩索勒住貓咪頸部懸吊在電視前，虐殺5隻貓咪。一審台北地院將他重判合計共9年2月刑度（未訂應執行刑），全案再上訴，二審高等法院2日駁回上訴，維持重刑。

現年28歲的趙男有性侵、毒品等多項前科。目前他因為毒品案定讞，在台北監獄新店分監中執行。而本案判決指出，趙男先前與鍾姓女友同居時，就透過鍾女，在2023年5月間向台北市動保處、新北市動保處等單位，或個人方式，認養7隻貓咪。但舊飼主發現貓咪出養後遭虐待，因此向動保處陳情，動保處人員於當年9月4日向領養人鍾女訪查時，鍾女坦承7隻貓咪全數死亡；甚至有3隻貓咪是8月26日認養、不到3天，當月29日就死亡。

動保處人員大驚，報請檢警單位查辦，但最後因罪證不足做出不起訴處分。此外，動保處與其下的流浪動物之家均將2人註記，列為認養黑名單，不予出養。但仍阻止不了趙男繼續虐殺貓咪。

趙男於當年11月間結識莊姓女網友，開始同居交往。而後趙男就要求莊女出面，在認養網站上認養貓咪。莊女擔心若不順從，恐影響2人關係，遂出面認養5隻貓咪。不過趙男將貓咪領回後，就分別以浴室蓮蓬頭敲打貓頭，並以調成溫度最燙之熱水沖噴貓咪；持油性殺蟲劑朝貓咪噴灑殺蟲劑再點火引燃燒烤貓咪；持瓦斯罐敲擊貓頭或身體；以腳踢踹貓咪後肢；拉扯貓咪尾巴；強拉起貓咪雙前肢懸空再逼使貓咪呈人類坐姿；將貓咪以繩索綁在電視掙扎勒脖等方式，殘忍虐貓，最終5隻貓咪全數遭虐殺。

貓咪死後，趙男就指使莊女處理屍體，將貓屍丟棄在水溝、垃圾堆、草叢內。莊女良心不安，向鄰居抱怨，鄰居聽後隨即向動保處陳情。動保處人員於當年12月中前往訪視，莊女才供出全部案情。檢警發動偵查作為，逮捕並羈押趙男。全案依照違反《動物保護法》提起公訴。

一審法院審理後，將趙男判處有期徒刑1年11月、1年10月（3罪）、1年9月，合計共9年2月的重刑，但法院並未宣告應執行刑。案件上訴第二審，高等法院審理後2日宣判，高院認為一審認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，仍維持總計9年2月的重刑。全案可上訴第三審。