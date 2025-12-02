全聯台灣鯛檢出禁藥！南投全流入集集　賣到只剩2包急下架

▲全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案，南投縣衛生局前往稽查全聯集集民生店。（圖／南投縣衛生局提供，下同）
記者高堂堯／南投報導
高雄市全聯販售之台灣鯛魚傳出動物用藥不符檢驗標準，南投縣衛生局1日獲高雄市衛生局通報後，立即派員前往稽查全聯集集民生店，經查該店「台灣鯛魚排(大)」產品總計進貨24包、22包已售出，餘2包日前已下架，架上已無該批產品，其他分店則未進貨。
縣府衛生局指出，本次「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」為高雄市衛生局於今年10月間執行「114年食品抽驗計畫」，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期：2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。
衛生局經高雄市衛生局昨日下午4時通報後，前往稽查全聯集集民生店時，得知該店「台灣鯛魚排(大)」進貨24包，於11月28日晚間接獲總公司訊息後，即不分批號全面下架，並退回總公司。
衛生局局長陳南松提醒，消費者應立即停止食用前述問題商品，通路業者須全面受理退貨並辦理回收作業；該局將加強市售食品動物用藥殘留抽驗，確保食品安全，讓消費者安心選購，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。
