地方 地方焦點

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」　食安處將擴大稽查

▲▼台中市的全聯也有藥檢超標得台灣鯛魚排，624片賣到剩12片。（圖／翻攝台中市政府食安處官網）

▲台中市的全聯也有藥檢超標得台灣鯛魚排，624片賣到剩12片。（圖／翻攝台中市政府食安處官網）

記者柯振中／綜合報導

台中市全聯門市近日被通報販售的「台灣鯛魚排」遭檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」，市府食安處1日表示，全市共有11家門市進貨同批產品，共624包，其中612包已售出，其餘12包全數下架回收。食安處接獲通報後立即派員稽查，後續也將啟動水產品擴大抽驗作業，以確保市民食品安全。

食安處指出，「恩氟喹啉羧酸」屬動物用抗生素，雖為合法藥品，但未核准使用於水產品，若遭不當使用，可能引發腸胃不適，嚴重者恐傷及腎功能。民眾若購買到問題批次，可持原發票與商品到原購買門市辦理退換；若查獲全聯未依規定下架，將依食安法裁處3萬至300萬元罰鍰。

為避免類似情形再度發生，市府已要求全聯依「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範（GHP）」強化源頭管理，包括確認原料合法性、保存完整進出貨紀錄，並落實自主品質控管，以確保商品來源可追溯、責任可追查。

食安處強調，市府每年均會針對賣場、傳統市場、餐飲業與食品加工廠等通路執行稽查與抽驗，呼籲業者務必遵法，勿心存僥倖，以免因違規遭受處分。民眾如對食品安全有疑慮，可撥打1999或透過人民陳情整合平台反映，市府將即時受理。

食安處補充，未來將持續與中央及各縣市政府保持即時通報與合作，以跨區聯防方式共同維護食安防線，確保市民安心消費。

 
