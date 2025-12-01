鯛魚排藥檢超標！全聯1.5萬片「僅回收了1831片」　18縣市全中招

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局進行訪查。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

全聯福利中心爆出「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，高雄市衛生局發現後立刻要求回收該批商品，並同步通知源頭供應商所在地的雲林縣衛生局進行訪查。衛生局指出，該批魚肉供應全台369間全聯分店，進貨數量超過1萬5千片，賣出超過1萬3千片，僅回收1800餘片。

高雄市衛生局10月間執行「114年食品抽驗計畫」時，在全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品中，發現動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準，而該魚排產品上游在雲林縣。

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲1日上午指出，該產品是轄內某合作社所提供的，合作社內產品已沒有庫存，總計3125公斤全數販售給全聯。

雲林縣衛生局持續追查後發現，該批魚肉供應給全台共369間全聯分店，全聯進貨數量為15624片，其中13793片已售出，回收1831片，雲林縣僅斗六一間門市進貨120片，賣出6片，剩下114片則是全數下架。

雲林縣衛生局指出，這批魚排流通縣市包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣。