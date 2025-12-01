台灣鯛魚驗出動物用藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事

▲許姓養殖戶喊冤，強調自己沒有用藥。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

全聯福利中心所販售之商品「台灣鯛魚排」驚傳遭檢出動物用藥，遭高雄市衛生局檢出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。經查，產品上游來自雲林縣東勢鄉一處養殖魚場，養殖戶得知消息後也頻頻喊冤，直呼知道這種藥不能用，也根本不會用，「就在賠錢了，還發生這種事，煩死！」

高雄市衛生局指出，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，該產品上游來源為雲林縣，立即函移所轄衛生局查察憑辦。

雲林縣衛生局獲悉後立即展開追查，確認該商品為轄內某合作社提供，總計3125公斤全部販售給全聯；衛生局進一步向上溯源，發現該批鯛魚來自轄內東勢鄉養殖魚場。

對此，許姓養殖戶頻頻喊冤，強調自己養魚30幾年，很奇怪怎麼會碰上這種事，過去每次出貨前合作社都會抓魚去檢查，確認沒有違規用藥、合格後才會將整池的鯛魚撈起並出貨，根本不可能在出貨後還驗出用藥。許姓養殖戶表示，他知道這種藥不能用，也根本不會用，發生這樣的事讓他備感困擾。

許姓養殖戶指出，他養的魚都固定出貨給同一合作社，過去從沒發生過用藥問題，他也是經雲林縣府告知後才知道此事，無奈嘆到「養魚都養到賠錢了還遇到這種事，真的很煩！」此外，許姓養殖戶的漁場內還有另一池鯛魚，已經飼育了一年多，但現在卻因藥檢一事而無法出貨，損失相當大。

▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局前往稽查。（圖／記者游瓊華翻攝）