政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李有宜退黨抗議子弟兵空降　黃國昌重申：公平競爭、沒人有特權

▲▼民眾黨立法院黨團「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立法院黨團「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統！！」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨發言人李有宜日前以完成學業為由宣布退黨，被外界聯想是因黃國昌子弟兵周曉芸也要參選2026年三蘆區議員有關，對於資源分配不公一事表達抗議。對此，黃國昌今（2日）表示，他的每一個區主任都沒有特權，若有志挑戰2026年的議員，都要按照黨的機制，若協調不成的話就進行全民調的初選，事情就這麼簡單，「黨內初選原則只有一個，公平公開競爭，沒有任何人有特權，沒有任何一個地方是誰一定要優先」。

針對近期黨內的茶壺風暴，黃國昌說，民眾黨是一個沒什麼資源的政黨，也沒什麼宣傳，只要有人願意合照上看板，歡迎都來不及了；屏東那邊也有希望能選議員的，跟國成委員合照看板。他說，對民眾黨來講，不使用黨的經費、願意自己掏腰包幫民眾黨做宣傳，從黨的立場而言，一向都是歡迎。

「大家可以看到，民眾黨從北到南，全國大概沒有幾塊看板。」黃國昌說，不敢稱自己是大咖，但是民眾黨內願意投入選舉的擬參選人，願意做這樣的事情，「黨中央也好、地方黨部也好，是沒有錢去資助這樣的事情，願意自己掏腰包幫黨做這樣的宣傳，我們都是歡迎的」。

「民眾黨的初選機制非常公開透明而且公平。」黃國昌說，最顯著的例子，是民眾黨連現任議員都沒有優先權，黨中央一旦對特定選區做了公告，公告期間有人來登記，登記完以後地方黨部會有一個評鑑委員會，針對所有來登記的人進行資格審查。接下來如果能夠協調會協調，「民眾黨跟兩大黨不太一樣的是，不會在公告以前就先搓圓仔湯，民眾黨沒有這種事」。

黃國昌說，如果協調不成，方法很簡單，「不是黨內投票，是全民調，希望能挑出最強的候選人」。他強調，連現任議員都沒有優先權，在任何選區也沒有人有優先權，除非是特別艱難、真的沒有人登記的選區，才會用徵招辦理。

針對外界質疑獨後特定人選，黃國昌重申，民眾黨有新北黨部，在各個區域有區主任，雖然新北市是他的責任區，「但是我一入黨就很明確跟柯主席講，既有黨部的人事安排不做任何更動，黨部的主委不換、原主委所率領的各區主任幹部也不動，維持既有團隊」。

「因為要增強民眾黨既有戰力，絕對是用加法。」黃國昌說，做為新北責任區負責人，他要去拓展地方上的服務，同時要準備新北市長的選舉，在每一區自己去找主任，請他們幫忙做那區的選服，這件事情不會用到地方黨部既有的資源，「我的想法很簡單，就是加法的邏輯」。

黃國昌說，他告訴每一個區主任的話都一樣，現在做的工作是幫他做地方選服，如果有志要挑戰2026年的議員，沒有特權也沒有特殊待遇，按照黨的機制跟規則參加初選，事情就這麼簡單。

至於外界替日前退黨的李有宜喊冤、稱其被冷暴力，黃國昌說，「我還真的不知道」，對他來講，就是太忙、新北市太大，所以才一區一區拜託人當區主任，協助在地方服務工作的推展。

黃國昌強調，他的每一位區主任行程都很滿，不是在跑空的，「每一個禮拜國會辦公室跟地方服務處會舉行聯合會議，每一個區主任這禮拜接了幾個選服、跑了幾個會勘、宮廟，一條一條清楚列出來，每一個選服案件都要列管追蹤」。

黃國昌強調，面對黨內的初選，原則只有一個，公平公開競爭，沒有任何人有特權，沒有任何一個地方是誰一定要優先。李有宜的事情，曾經一起合作過的夥伴，他都珍惜情誼表達感謝，對於李有宜也是一樣，祝福她能順利完成博士學位。

▲▼李有宜30日宣布退出民眾黨後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李有宜30日宣布退出民眾黨後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

11/30 全台詐欺最新數據

八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲

總統賴清德日前先投書《華盛頓郵報》拋出1.25兆的軍購特別預算，接著才召開記者會說明，後續也表態願意到立法院進行國情報告。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（2日）說，「賴總統敢來國會面對這些質疑？」請賴總統履行承諾，來國會就要接受民進黨口中所謂的「諮詢」；他說，審計長人事同意權怎麼做，賴總統來國會就怎麼進行。

民眾黨黃國昌李有宜

