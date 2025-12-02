陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

▲陳佩琪貼出與柯文哲合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2日）發文表示，這幾天找出當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享，讓大家看看理由多離譜，大家拭目以待，期待寫出這種東西的人出來回應，柯文哲也說去賴清德家搜索一遍，絕對精采許多。陳佩琪也怒嗆，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

陳佩琪近日經常在社群平台分享與柯文哲的日常，今早她再度發文表示，先生柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，自己說吃完再收就好了啦，但柯文哲堅持，說捨不得她再被罵了。

陳佩琪表示，柯文哲常「怪我」一直煮， 他就一直吃， 回來後已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中，的確，柯文哲回家後，自己空閒的時間是比較多了，過去柯文哲在裡面時，自己為了趕11點前送菜，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮(若早上要上班，則中午後才開始煮，下午再送) ，準備好後，搭捷運到中正紀念堂轉松山線去西門、再轉板南線到海山，然後再看看能否運氣好等到656公車，若公車要等很久，就從海山站走到土城看守所，北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等一兩個小時以上，有時則完全不用等。

陳佩琪提到，晚上有時間，體力也還行的話，就會再重複一次早上的行程，去看守所外和小草們一起靜坐，自己常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為柯文哲在鐵閘門裡頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來是24小時被關在裡頭，完全不見天日的。

接著，陳佩琪表示，最近自己和先生柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯文哲對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。

陳佩琪指出，這幾天自己陪坐在電腦桌前看一些卷宗，找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說兵分54路(搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣)？

陳佩琪透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比精彩許多」。

陳佩琪提到，這份搜索理由自己曾被姜長志叫去問時，問過姜長志，他的回答是「當然有理由啊，但不跟妳講」，現在自己原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精彩絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。

最後，陳佩琪怒嗆，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★