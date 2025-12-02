　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

▲陳佩琪貼出與柯文哲合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲陳佩琪貼出與柯文哲合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2日）發文表示，這幾天找出當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享，讓大家看看理由多離譜，大家拭目以待，期待寫出這種東西的人出來回應，柯文哲也說去賴清德家搜索一遍，絕對精采許多。陳佩琪也怒嗆，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

陳佩琪近日經常在社群平台分享與柯文哲的日常，今早她再度發文表示，先生柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，自己說吃完再收就好了啦，但柯文哲堅持，說捨不得她再被罵了。

陳佩琪表示，柯文哲常「怪我」一直煮， 他就一直吃， 回來後已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中，的確，柯文哲回家後，自己空閒的時間是比較多了，過去柯文哲在裡面時，自己為了趕11點前送菜，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮(若早上要上班，則中午後才開始煮，下午再送) ，準備好後，搭捷運到中正紀念堂轉松山線去西門、再轉板南線到海山，然後再看看能否運氣好等到656公車，若公車要等很久，就從海山站走到土城看守所，北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等一兩個小時以上，有時則完全不用等。

陳佩琪提到，晚上有時間，體力也還行的話，就會再重複一次早上的行程，去看守所外和小草們一起靜坐，自己常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為柯文哲在鐵閘門裡頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來是24小時被關在裡頭，完全不見天日的。

接著，陳佩琪表示，最近自己和先生柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯文哲對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。

陳佩琪指出，這幾天自己陪坐在電腦桌前看一些卷宗，找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說兵分54路(搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣)？

陳佩琪透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比精彩許多」。

陳佩琪提到，這份搜索理由自己曾被姜長志叫去問時，問過姜長志，他的回答是「當然有理由啊，但不跟妳講」，現在自己原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精彩絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。

最後，陳佩琪怒嗆，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

山友登頂七星山驚見「現場露3點換泳裝」　旁人全看傻

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

政治熱門新聞

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

淡水全面復水卻有住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

更多熱門

相關新聞

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

總統賴清德日前透過投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將提出1.25兆新台幣的國防特別預算。國民黨立院黨團要求賴清德到立法院國情報告。國民黨團書記長羅智強表示，國防預算很重要，總要跟大家說明用途效益、為什麼2027年要武統台灣，賴要有信心，之前團結十講，現在也可以在立法院團結十問，更重要這是賴總統的承諾，不要跳票，勇敢到立法院。

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題？

國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題？

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

關鍵字：

柯文哲賴清德陳佩琪民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面