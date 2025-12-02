「距行人5台機車」挨罰未禮讓　駕駛1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年10月間開車行經新北市土城區一處路口，因被警員認為有未禮讓行人的違規行為，挨罰6000元罰鍰。不過，台北高等行政法院法官認為，本案只有警員這個人證，加上當時警員是跟隨在阿哲後方，目視角度可能有偏差，卻沒有其他證據可以補強，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷。

▲阿哲否認未禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年10月間開車行經新北市土城區金城路二段與裕民路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場舉發，事後收到6000元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿哲不服挨罰，決定提出行政訴訟並表示，事發當時他開車行經路口，車輛行駛在內側車道，與行人大約還有4至5台機車的距離，至少相隔3公尺，並無違規。

台北高等行政法院法官表示，現今多數警員都有隨身配戴具備錄影功能的器材，供舉證所用，但本案的警員表明密錄器檔案已被覆蓋，所以本案只有警員本人可以作為人證，沒有其他補強證據，僅憑人證尚難作為認定行政罰構成要件之唯一證據。

法官接著指出，縱使當時的確有行人穿越行人穿越道，但警員是跟隨在阿哲的車輛後方，從警員的角度目視，是否能夠準確判斷阿哲與行人之間相距未達3公尺，在沒有補強證據的證明之下，不得將此不明確的不利益歸由阿哲負擔。

法官表示，本案無法僅憑警員單一書面陳述，作為阿哲有道交條例第44條第2項違規行為的唯一證據，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。