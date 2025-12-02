　
社會 社會焦點 保障人權

「距行人5台機車」挨罰未禮讓　駕駛1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年10月間開車行經新北市土城區一處路口，因被警員認為有未禮讓行人的違規行為，挨罰6000元罰鍰。不過，台北高等行政法院法官認為，本案只有警員這個人證，加上當時警員是跟隨在阿哲後方，目視角度可能有偏差，卻沒有其他證據可以補強，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿哲否認未禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年10月間開車行經新北市土城區金城路二段與裕民路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場舉發，事後收到6000元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿哲不服挨罰，決定提出行政訴訟並表示，事發當時他開車行經路口，車輛行駛在內側車道，與行人大約還有4至5台機車的距離，至少相隔3公尺，並無違規。

台北高等行政法院法官表示，現今多數警員都有隨身配戴具備錄影功能的器材，供舉證所用，但本案的警員表明密錄器檔案已被覆蓋，所以本案只有警員本人可以作為人證，沒有其他補強證據，僅憑人證尚難作為認定行政罰構成要件之唯一證據。

法官接著指出，縱使當時的確有行人穿越行人穿越道，但警員是跟隨在阿哲的車輛後方，從警員的角度目視，是否能夠準確判斷阿哲與行人之間相距未達3公尺，在沒有補強證據的證明之下，不得將此不明確的不利益歸由阿哲負擔。

法官表示，本案無法僅憑警員單一書面陳述，作為阿哲有道交條例第44條第2項違規行為的唯一證據，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

12機車禮讓行人　他「最後1個」卻挨罰

騎士小杰（化名）前年8月間騎車行經新北市一處路口，因被警員目睹未禮讓行人，而挨罰1200元；他提出行政訴訟並控訴警方舉證錯誤，當時12輛機車都在等行人走斑馬線才起步，他是最後一個，結果一過斑馬線就被攔下。不過，台北高等行政法院經檢視相關證據之後，認為小杰確實違規，原處分並無瑕疵，最終裁定駁回他的告訴。

第1次遇臨檢太緊張沒停　騎士挨罰18萬

「沒撞到」卻被控肇逃　騎士逆轉免罰

2分鐘被檢舉3次　騎士1理由喊冤被打臉

併排臨停30秒被開單　駕駛抗罰慘敗

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

