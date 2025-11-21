第1次遇臨檢「太緊張沒停」　女騎士挨罰18萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女騎士小美（化名）去年12月間騎車遇到警方臨檢，卻沒有按照指示停車受檢，因而挨罰18萬元；她提出行政訴訟並表示，因為是第一次遇到臨檢，太過緊張才會加速通過。不過，台北高等行政法院法官審理之後，認為「不熟悉」或「緊張」不能當作拒絕受檢的正當理由，最終裁定駁回。

▲小美聲稱因為第一次遇到臨檢，太過緊張才會加速通過，並非刻意拒檢。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美去年12月間騎車行經新北市新莊區中正路一處巷口，遇到警方設點臨檢，她卻沒有依照指示停車受檢，因而被警方依有「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之檢定處所，不依指示停車接受稽查」的違規行為，開單舉發，事後挨罰18萬元罰鍰，還要吊銷駕駛執照。

小美提出行政訴訟並表示，當時她看到前面的車輛沒有完全停下，以為可以不用完全停止，加上一名警員突然踩出來一步，她第一次遇到臨檢，不清楚這是攔停的動作，嚇了一跳才會加速通過，希望不要吊扣駕照，這樣她才可以打工分期繳交罰款。

但台北高等行政法院法官檢視相關證據影像之後表示，事發地點設有明顯路檢管制措施，包含內側車道有停放警車、警車後方有「取締酒駕中」告示牌、車道分隔線及遠處路邊有閃光交通錐，現場還有多名警員揮動指揮棒、吹哨示意停車受檢，小美不可能毫無察覺這是明顯的攔查動作，卻還是未依照指示停車，甚至近距離從其中一名警員旁邊通過。

法官認為，小美的行為確實違規，雖然她辯稱自己是首次遇到臨檢比較慌張，但她還是負有合理辨識並依指示停車的責任，不能以「不熟悉」或「緊張」當作拒絕受檢的正當理由，最終裁定駁回，全案仍可上訴。