12機車禮讓行人「只有最後一個被攔」　騎士抗罰失敗原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小杰（化名）前年8月間騎車行經新北市一處路口，因被警員目睹未禮讓行人，而挨罰1200元；他提出行政訴訟並控訴警方舉證錯誤，當時12輛機車都在等行人走斑馬線才起步，他是最後一個，結果一過斑馬線就被攔下。不過，台北高等行政法院經檢視相關證據之後，認為小杰確實違規，原處分並無瑕疵，最終裁定駁回他的告訴。

▲小杰自認沒有故意不禮讓行人，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小杰2023年8月間騎車行經新北市板橋區中山路一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場目睹並開單舉發，事後挨罰1200元罰鍰，並記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小杰不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時正準備右轉中山路，有12輛機車都在綠燈亮起後右轉，大家都在等行人走斑馬線才起步，他是最後一個，結果過了斑馬線就被警員吹哨攔下，他沒有故意不禮讓行人，也沒有違規；此外，案發時間與採證照片上的時間相差10分鐘，顯然是警方舉證錯誤。

不過，台北高等行政法院法官檢視相關證據之後，發現採證照片與監視器翻拍照片除了時間略有不同，其他包含通過的人、車、地理環境等等都是一樣的，可見這是因為警員的錄影設備時間沒有校正所導致。

法官指出，在證據照片中，小杰的機車尚未進入行人穿越道之前，行人已經走到第1個與第2個枕木紋中間，接著行人走到第2個與第3個枕木紋中間，小杰則從第3個與第4個枕木紋中間通過，當時小杰與行人相距大約只有1組枕木紋，確實違規。

法官表示，小杰領有駕照並騎車上路，應當遵守道路交通相關法規，況且本案並無不能注意之情事，他縱使不是故意的，也應當有過失，原處分裁罰並無瑕疵，最終裁定駁回，全案仍可上訴。