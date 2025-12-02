　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」　總排名全球第2

▲▼國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣奪下4金、2銀，總排名第2。由左到右為蕭睿希、康睿騰、林鈺洋、馬宇辰、潘又睿、姜翔。（圖／教育部提供）

▲國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣奪下4金、2銀，總排名第2。由左到右為蕭睿希、康睿騰、林鈺洋、馬宇辰、潘又睿、姜翔。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽成績昨晚揭曉，在24個國家（地區）、125名參賽學生中，台灣學生共獲得4金、2銀，國家總體排名第二名，僅次於主辦國俄羅斯。其中北市建國中學林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌。

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金、19銀，2面個人實驗特別獎，分組實驗競賽3金、1銀、3銅，13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」今年由俄羅斯主辦，教育部指出，本屆共有24個國家（地區）、125名學生參賽，台灣6名參賽學生獲得4金、2銀，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，成績國際排名為第2名。建中林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌，建中姜翔、高雄中學康睿騰獲得銀牌。

▲▼國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣奪下4金、2銀，總排名第2。由左到右為蕭睿希、康睿騰、林鈺洋、馬宇辰、潘又睿、姜翔。（圖／教育部提供）

▲國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣奪下4金、2銀，總排名第2。（圖／教育部提供）

教育部表示，114年度競賽我國選派6名學生，經過台師大理學院教師團隊培訓，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、賈至達教授、王玉麒教授等人組成教練團，在11月22日帶領學生前往俄羅斯參賽，當地時間12月1日下午（台灣時間12月1日晚間）舉行頒獎暨閉幕典禮。為增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，並預定在12月6日搭機返國。

國教署指出，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀。另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得教育部20萬元、10萬元獎學金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

陳沂去深圳、廣州！玩密室逃脫超震撼：台灣看不到車尾燈

退伍10年一查教召系統「中了」　他怒罵賴清德！網吵翻：多草莓？

2027年起禁用廚餘養豬　盧秀燕樂見其成：市府全力配合

20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰　查信託帳戶驚見：空的

基隆-石垣島渡輪「單程下殺2千元」　月底首航促銷2個月

1年住院7次！40歲病人罹患罕病「快破產」　蘇一峰：1針1億公平嗎

兄弟互毆風波　高國豪去年1篇文被朝聖「管好妳臭嘴很難？」

國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」　總排名全球第2

教召結果「跟別人不一樣」他嚇問要上戰場嗎？後指部：可能是首批

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

陳沂去深圳、廣州！玩密室逃脫超震撼：台灣看不到車尾燈

退伍10年一查教召系統「中了」　他怒罵賴清德！網吵翻：多草莓？

2027年起禁用廚餘養豬　盧秀燕樂見其成：市府全力配合

20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰　查信託帳戶驚見：空的

基隆-石垣島渡輪「單程下殺2千元」　月底首航促銷2個月

1年住院7次！40歲病人罹患罕病「快破產」　蘇一峰：1針1億公平嗎

兄弟互毆風波　高國豪去年1篇文被朝聖「管好妳臭嘴很難？」

國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」　總排名全球第2

教召結果「跟別人不一樣」他嚇問要上戰場嗎？後指部：可能是首批

韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

統一獅高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」對話紀錄曝光

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

生活熱門新聞

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

探12℃！　下波冷空氣時間曝

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

今晚變天！　「雨最大」地區曝

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文掀論戰

大腸癌年輕化童年飲食是主因？醫曝最新研究

男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

更多熱門

相關新聞

教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

教育部鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。教育部長鄭英耀今（27日）指出，過去學生宿舍比較少考慮家庭式需求，但國際學者來台交流，或者國內外研究生在台求學時，可能是攜家帶眷，希望藉此給予生活上更好支持，只要私大宿舍挪出來改為「友善婚育房型」，教育部就會給予適度經費支持。

文大董事長「被判當選無效」竟又連任　教團轟教育部：消極放任

文大董事長「被判當選無效」竟又連任　教團轟教育部：消極放任

抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

留美「免試托福」台灣4校試辦　非英語母語國家首例

留美「免試托福」台灣4校試辦　非英語母語國家首例

新營高工劉殷佐奪「教育部數位素養教案」佳作

新營高工劉殷佐奪「教育部數位素養教案」佳作

關鍵字：

國際國中科學奧林匹亞競賽教育部

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面