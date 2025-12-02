國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」　總排名全球第2

▲國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣奪下4金、2銀，總排名第2。由左到右為蕭睿希、康睿騰、林鈺洋、馬宇辰、潘又睿、姜翔。（圖／教育部提供）

第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽成績昨晚揭曉，在24個國家（地區）、125名參賽學生中，台灣學生共獲得4金、2銀，國家總體排名第二名，僅次於主辦國俄羅斯。其中北市建國中學林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌。

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金、19銀，2面個人實驗特別獎，分組實驗競賽3金、1銀、3銅，13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」今年由俄羅斯主辦，教育部指出，本屆共有24個國家（地區）、125名學生參賽，台灣6名參賽學生獲得4金、2銀，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，成績國際排名為第2名。建中林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌，建中姜翔、高雄中學康睿騰獲得銀牌。

教育部表示，114年度競賽我國選派6名學生，經過台師大理學院教師團隊培訓，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、賈至達教授、王玉麒教授等人組成教練團，在11月22日帶領學生前往俄羅斯參賽，當地時間12月1日下午（台灣時間12月1日晚間）舉行頒獎暨閉幕典禮。為增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，並預定在12月6日搭機返國。

國教署指出，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀。另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得教育部20萬元、10萬元獎學金。