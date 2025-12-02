　
社會 社會焦點 保障人權

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉一名84歲陳姓阿公1日上午騎乘機車，行經中正路二段與興霖路口時，突然鬼切兩車道想要左轉，當場與一輛沿中正路直行的民間救護車發生碰撞。巨大撞擊力道導致老騎士手腳多處擦挫傷並骨折，救護車前保險桿也髮脫，還好事故地點正好就在埔心消防分隊門口，消防隊員聞聲火速出動，不到一分鐘便抵達現場展開救援，立即將傷者送醫。

▲84歲阿公騎車穿越2車道左轉與救護車相撞。（圖／民眾提供）

▲救護車與84歲阿公騎車相撞保險桿瞬間炸開。（圖／民眾提供）

根據警方調查，這起事故發生在上午9時58分。阿公騎乘機車沿中正路二段西向東行駛，至興霖路口時，疑似未依規定兩段式左轉，直接從外側車道橫切至內側車道欲左轉，此時廖男駕駛民間救護車，車上載了一名病患，雙方閃避不及，在路口發生迎面碰撞。

▲84歲阿公騎車穿越2車道左轉與救護車相撞。（圖／民眾提供）

▲84歲阿公騎車穿越2車道左轉與救護車相撞。（圖／民眾提供）

撞擊後，機車車頭受損，救護車保險桿瞬間炸開，騎士手腳多處擦挫傷，左腳踝及脛骨骨折，但意識清醒。救護車上的病患及駕駛則均未受傷，後續由救護車公司調派另一車輛接替送醫。

車禍地點正巧位於埔心消防分隊前，分隊隊員聽聞撞擊聲響後，立即由隊員王奕翔指揮出動救援。在不到一分鐘的時間內即攜帶器材抵達車禍現場，迅速為傷者進行清洗傷口、包紮止血、骨折固定等專業急救處置，隨後將陳姓騎士送往部立彰化醫院救治，充分把握了寶貴的急救時間。

警方也到場對雙方駕駛實施酒測，呼氣酒測值均為零。至於詳細的肇事責任歸屬尚待警方進一步調查釐清。

▲84歲阿公騎車穿越2車道左轉與救護車相撞。（圖／民眾提供）

▲84歲阿公騎車穿越2車道左轉與救護車相撞。（圖／民眾提供）

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

彰化救護車機車鬼切

