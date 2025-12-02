二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

新竹攻城獅球星高國豪去年中爆出私約二哥高國強妻子風波，同年底3兄弟當街大打出手、互告，而事發的現場影片中，錄下高國豪對著鏡頭怒吼「垃圾、婊子」，甚至出言喊單挑，事實上高嗆的人正是二嫂與大嫂。

▲高國豪對著二嫂劉家菱（左圖紅圈）辱罵婊子，右圖紅圈處為二哥高國強。（圖／民眾提供，下同）



影片發生在去年12月3日，高聖文、高國強、高國豪等三兄弟在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因故再度起爭執，高聖文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。

在店家與親友勸阻下，高家三兄弟從店裡打到店外，旁人不斷制止仍勸不住三人火氣，裸著上身的高國豪甚至對著拍攝鏡頭辱罵「去發媒體啊，你們就是垃圾、婊子，有沒有聽到？」更一度上前喊單挑，一旁高國豪妻子也上前開嗆「就是因為你娶了劉家菱，高家才變成這個樣子」，態度之激動連懷中孩子都害怕的哭泣。

從另外一個角度的影片中可以發現，事實上高國豪嗆單挑的對象就是二嫂劉家菱與大嫂，抱著孩子的二嫂全程都相當冷靜，面對高國豪怒喊單挑也毫不畏懼，一旁大嫂則拿著手機錄影。

▲高國豪與妻子（著杏色上衣）同樣對著二嫂等人怒嗆。