社會 社會焦點 保障人權

鳳山騎士闖紅燈擦撞同向機車　再滑行猛撞遊覽車！手腳骨折送醫

▲▼鄭姓男子騎乘機車行經國泰路二段與議會路口時，疑似因闖紅燈，先擦撞前方機車後，連人帶車滑行，再撞轉彎的遊覽車。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲鄭姓騎士疑似因闖紅燈，擦撞前方機車後，連人帶車滑行再撞轉彎的遊覽車。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區今（2）日上午發生一起驚險的三車連環交通事故。一名36歲的鄭姓男子騎乘機車行經國泰路二段與議會路口時，疑似因闖紅燈，先是擦撞前方另一輛機車，隨後連人帶車滑行，猛力撞上一輛正準備轉彎的遊覽車。強大的撞擊力道導致鄭男手腳骨折，經緊急送往長庚醫院救治，所幸無生命危險，詳細肇事責任仍待警方進一步調查釐清。

鳳山分局忠孝派出所於上午9時43分許接獲報案，指稱鳳山區國泰路二段與議會路口發生車禍。警方初步調查發現，當時鄭姓男子騎乘普通重型機車，沿著國泰路二段由南往北方向行駛。當他行至路口時，疑似未遵守號誌闖紅燈，先是擦撞到前方同向、由22歲吳姓男子騎乘的機車，導致車輛失控滑行，最後撞上正在路口轉彎、由61歲鍾姓男子駕駛的遊覽車才停下。

▲▼鄭姓男子騎乘機車行經國泰路二段與議會路口時，疑似因闖紅燈，先擦撞前方機車後，連人帶車滑行，再撞轉彎的遊覽車。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故造成肇事的鄭姓男子意識昏迷，加上猛烈撞擊導致手腳骨折，被救護人員緊急送往長庚醫院治療；遭波及的吳姓機車騎士則僅有手腳擦傷，與未受傷的遊覽車鍾姓駕駛均無須送醫。警方現場依規定對駕駛人進行酒測，吳男與鍾男的酒測值均為0，至於受傷送醫的鄭男，將委託醫院進行抽血檢測以確認是否有酒駕情事。

警方經現場勘查與初步研判，認為應是鄭男違規闖紅燈所致，但確切的肇事原因及責任歸屬，後續將移交由交通警察大隊進行詳細分析判定。警方也再次呼籲駕駛人行經路口務必減速慢行並遵守號誌，以確保自身與他人安全。

