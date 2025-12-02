　
政治

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同！轟國民黨破口是她

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡正元直言，國民黨2026選情不樂觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前總統陳水扁日前分析，民進黨有望在2026地方大選翻轉藍營版圖，原因是國民黨主席鄭麗文的紅統標籤，可能拖累選情。對此，國民黨前立委蔡正元也直言，台灣必須是親中政權才可能和統，但不親美在台灣活不下去，所以他認同陳水扁的說法，國民黨2026選情真的不樂觀。

蔡正元在節目《蔡正元講座》表示，中國真的不想花大錢打台灣，最好靠威嚇就達成「和平統一」，但和平統一必須有3個條件：一、台灣必須是親中政權；二、台灣同時也必須是親美政權；三、中美雙方必須要談妥條件，「沒有這3個條件，是不可能和平統一的。」

蔡正元分析，若要和統，台灣必須是親中政權、有中華民族認同，才會願意跟中國大陸談判。不過，光是親中也不行，台灣政權還必須親美，否則活不了，無法上台執政，所以一定要「親中又親美」，因為台灣沒政黨能對抗美國的壓力。

▲▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

蔡正元說，前幾天美國在台協會（AIT）處長去拜訪鄭麗文，鄭麗文沾沾自喜，以為美國多支持國民黨，把宣傳做得很大，但美國此舉其實是「先禮後兵」，真正想表達的是：相比民進黨向美國軍購，「你國民黨鄭麗文能給我什麼？」意在警告國民黨對軍購案最好少說兩句，否則就是「反美」。

蔡正元指出，鄭麗文第一時間跳出來砲轟軍購案，已經被美方認定是「反美」，將讓國民黨未來更難上台執政，反觀AIT早在前一天就先拜會台中市長盧秀燕，但盧秀燕很聰明，選擇不吭聲，即便被問到軍購案相關議題，也只簡單回應「支持國防！」明顯是不願在這個議題上與美國、民進黨糾纏。

蔡正元說，他自己是「疑美派」，也是「疑美論」的創始人，但觀察和評論必須要務實、現實、踏實，「美國人是吃素的嗎？當然不是。」他認為，國民黨可以嚴格監督軍購案預算的細項用途，美國人不會說什麼，「但總金額沒得討論！」所以國民黨立院黨團不會去反對，因為立委們不像鄭麗文那麼傻，他們每一席當選所需的選票都比黨主席多。

蔡正元坦言，民進黨比國民黨更懂生存，不僅親美，還拿走「反共」、「中華民國」2大招牌，反觀國民黨連為什麼以前反共、現在不反共都說不清楚，這樣選戰怎麼打？各地方選將只能選擇不去碰這個議題，「陳水扁說2026綠營縣市會增加、藍營縣市會減少，我同意，以國民黨目前這個樣子，真的選情不樂觀。」

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

