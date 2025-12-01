　
政治

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

▲賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨在2018與2022年地方選舉皆斬獲佳績，今年又以「32比0」完封罷免案，藍營基層看好2026九合一勝選並為2028重返執政鋪路；然而黨內高層坦言情勢並非一片樂觀，「鄭麗文麻煩大了」，多地仍面臨尋覓強棒與派系整合難題。前總統陳水扁則認為，賴清德有望在2026翻轉藍綠版圖，因為他是「最會打破魔咒的總統」，「我的第六感很準」。

前總統陳水扁在廣播節目《有夢上水》受訪時表示，明年地方選舉是賴清德的期中考，按慣例執政黨多不利，但賴清德過去屢打破政治魔咒，有望翻轉傳統選情。他舉1996、2001、2018與2022年為例，指出民進黨執政後地方縣市版圖一直在縮減，但認為賴清德具備逆勢能力，「我的第六感很準」。

談到民進黨高雄市長初選，陳水扁透露選情緊繃，但最新民調顯示，綠營不論誰出線皆暫時領先國民黨擬參選人柯志恩。他並指陳其邁常肯定邱議瑩，認為她能承接市政藍圖。邱議瑩則說，高雄在陳其邁任內於建設、招商等方面進步明顯，民調也反映市民肯定。

國民黨高層指出，藍營多個縣市欠缺具競爭力人選，包括新竹縣、宜蘭縣、彰化縣與嘉義市。以新竹縣為例，民進黨鄭朝方在多份民調中領先藍營人選，地方更傳出徐欣瑩與副縣長陳見賢互不相讓，恐衍生脫黨參選危機。

藍營原本的優勢區如雲林、台東未必穩固，而試圖翻轉的台南、高雄也面臨深綠長期經營的困難。相較民進黨加速提名腳步，國民黨仍在地方徵詢階段，11月26日才通過提名辦法，並設立「兩黨協商工作小組」，顯示整合作業尚待釐清。

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中市長是2026藍綠交火熱區，民進黨推派立委何欣純參戰，國民黨雖未確定人選，不過立法院副院長江啟臣被認為高機率在初選出線。根據最新一份民調，江啟臣當選的看好度達52.7％，比何欣純的21.5%高出31.2個百分點；有政黨人士認為，江啟臣還未宣布參選就被認為會當選，這不是拉鋸，而是「一邊倒」，所以他認為，國民黨初選反而會傷害選情，若藍營不團結，就是送分給民進黨。

陳水扁賴清德總統地方選舉2026

