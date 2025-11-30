　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不同調！兒子挺許智傑　陳水扁曝第六感：陳其邁心中接班人是邱議瑩

▲▼民進黨高雄市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委邱議瑩開放第一天就赴中央黨部領表登記。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委邱議瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌今（30日）下午替綠委邱議瑩站台，前總統陳水扁則說，自己的「第六感」很準，高雄市長陳其邁心中覺得最能接棒、延續其施政藍圖的人就是邱議瑩。

高雄4綠委拚黨內市長初選出線，許智傑今（30日）上午舉辦「許智傑市民見面會-路竹場」，邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺；林岱樺在下午3時在林皇宮舉辦「女力相挺 姐姐妹妹站出來！挺岱樺！」；邱議瑩同樣在下午3時於鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會，前行政院長蘇貞昌也出面相挺；而賴瑞隆則不同其他3位對手，選擇展開密集市場掃街行程，一天連續走訪楠梓市場、天天新黃昏市場和澄和黃昏市場3個菜市場，盼傾聽民意，用最貼近民意的方式爭取最大支持。

其中，邱議瑩除了獲得蘇貞昌力挺外，前總統陳水扁在今日上午播出的的廣播專訪《有夢上水》稱讚，邱議瑩是「最強母雞」，也是最能延續、無縫接軌陳其邁精神與治理風格的人。

陳水扁指出，自己非常清楚，「第六感」也很準，近期與陳其邁共事的助理、幕僚和後援會等陸續挺邱議瑩，背後意義不言而喻。因此，他認為，陳其邁心中覺得最能接棒、延續施政藍圖的人就是邱議瑩，只是不方便公開表態。不過，陳水扁也說，自己不能代表陳其邁發言。

11/28 全台詐欺最新數據

505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

邱議瑩陳其邁陳水扁高雄市長陳致中許智傑賴瑞隆林岱樺

