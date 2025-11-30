不同調！兒子挺許智傑　陳水扁曝第六感：陳其邁心中接班人是邱議瑩

▲民進黨立委邱議瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌今（30日）下午替綠委邱議瑩站台，前總統陳水扁則說，自己的「第六感」很準，高雄市長陳其邁心中覺得最能接棒、延續其施政藍圖的人就是邱議瑩。

高雄4綠委拚黨內市長初選出線，許智傑今（30日）上午舉辦「許智傑市民見面會-路竹場」，邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺；林岱樺在下午3時在林皇宮舉辦「女力相挺 姐姐妹妹站出來！挺岱樺！」；邱議瑩同樣在下午3時於鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會，前行政院長蘇貞昌也出面相挺；而賴瑞隆則不同其他3位對手，選擇展開密集市場掃街行程，一天連續走訪楠梓市場、天天新黃昏市場和澄和黃昏市場3個菜市場，盼傾聽民意，用最貼近民意的方式爭取最大支持。

其中，邱議瑩除了獲得蘇貞昌力挺外，前總統陳水扁在今日上午播出的的廣播專訪《有夢上水》稱讚，邱議瑩是「最強母雞」，也是最能延續、無縫接軌陳其邁精神與治理風格的人。

陳水扁指出，自己非常清楚，「第六感」也很準，近期與陳其邁共事的助理、幕僚和後援會等陸續挺邱議瑩，背後意義不言而喻。因此，他認為，陳其邁心中覺得最能接棒、延續施政藍圖的人就是邱議瑩，只是不方便公開表態。不過，陳水扁也說，自己不能代表陳其邁發言。