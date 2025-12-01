陳水扁第六感「心中接班人是邱議瑩」　陳其邁：初選由市民做決定

▲民進黨立委邱議瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，前總統陳水扁說，自己的「第六感」很準，高雄市長陳其邁心中覺得最能接棒、延續其施政藍圖的人就是邱議瑩，而邱議瑩在昨日造勢場也喊出要接棒口號。對此，陳其邁回應，初選就交由市民來做最後的決定，希望大家能夠持續努力，不斷地提出政見來贏得市民的支持。

邱議瑩昨日在鳳山舉行首場造勢活動，除了前行政院長蘇貞昌站台力挺之外，前總統陳水扁也在廣播中直言，自己非常清楚，第六感也很準，近期與陳其邁共事的助理、幕僚和後援會等陸續挺邱議瑩，背後意義不言而喻，「陳其邁心中覺得最能接棒、延續施政藍圖的人就是邱議瑩」，只是不方便公開表態。

▲陳其邁表示，初選就交由市民來做最後的決定，參選人要保持君子之爭。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今日在市議會接受聯訪時被問及此事回應，幾位參選人都非常優秀，也非常地努力，在國會表現也都非常好，他還是再三強調，彼此的競爭要君子之爭，幾位非常有風度，沒有傷了和氣，就繼續保持。

陳其邁強調，初選就交由市民來做最後的決定，因為是全民調，不是只有民進黨的黨員可以表示意見，是由市民來共同決定民進黨的市長提名候選人是誰，他覺得非常好，就讓大家持續努力，不斷地提出政見來贏得市民的支持。

高雄4綠委拚黨內市長初選出線，許智傑昨日上午舉辦「許智傑市民見面會-路竹場」，邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺；林岱樺在下午3時在林皇宮舉辦「女力相挺 姐姐妹妹站出來！挺岱樺！」。

邱議瑩同樣在下午3時於鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會，前行政院長蘇貞昌也出面相挺；而賴瑞隆則選擇展開密集市場掃街行程，一天連續走訪楠梓市場、天天新黃昏市場和澄和黃昏市場3個菜市場，盼傾聽民意爭取最大支持。