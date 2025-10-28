可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲　中華電信換機方案拿iPhone 17折＄2,000再送購物金太佛心

▲中華電信推出全新iPhone 17 5G 方案，特別以AI繪製影片，主角旺柴與白狗女友互動畫面萌翻全網。（圖／翻攝自YouTube，下同）

消費中心／綜合報導

社群上最近爆紅一支可愛爆表的短片，主角是一隻表情超多、個性超有戲的橘柴「旺柴」，以及牠那位溫柔又機靈的白狗女朋友。這對狗狗情侶檔從頭萌到尾，介紹中華電信最新的iPhone 17 5G方案，讓人看完不只秒懂優惠內容，更是整個被療癒到。不少網友笑說：「好想加入旺柴的戀愛日常！」、「光看牠們互動就覺得今天被治癒了～」

AI動畫技術加持 中華電信玩出最潮行銷語言

許多人驚訝地發現，這支看起來像療癒系動畫短劇的作品，竟是中華電信最新的iPhone 17 5G方案宣傳影片。不只可愛度爆表，背後更藏著AI生成動畫技術與品牌創新的巧思，讓大家在輕鬆笑聲中，重新認識中華電信的時代魅力。

這支短片以AI技術打造全新動畫風格，主角旺柴與白狗女友神情靈動、互動自然，像是表情和尾巴的甩動都細膩到位，這次以AI科技融合創意行銷，展現品牌緊貼潮流、勇於嘗試新媒體語言的精神，要透過生動的萌系角色與節奏明快的故事，讓民眾感覺科技形象不再遙遠，而是成為生活中親切的一部分。

影片中旺柴因為需要換手機變得失魂落魄的模樣，讓白狗女友立刻展現女友力MAX，趁旺柴睡著時上網查資料，找到了中華電信最新推出的iPhone 17 5G方案，有三大優惠，包括600分鐘市話通話送爆、CHT Wi-Fi無限上網、舊機現折$2,000＋再送Apple購物金$2,000，現賺$4,000。

隔天，瞬間把旺柴從低氣壓拉回晴空，騎上機車就飆去中華電信門市換新機，整路氣氛都超快樂又興奮。

貓店員出場＋狗狗互動萌度爆棚

到了中華電信門市，來迎接兩隻狗狗的是，同樣也超卡哇依的貓咪店員，他們立刻推薦：「這次iPhone 17 5G方案超划算，換新機、上網、購物金一次搞定！」旺柴聽完眼睛發亮、尾巴狂搖，白狗女友則露出「果然沒錯」的笑容。整個互動自然又有愛，看得人心都融化。

換上新手機後，最後那句「換機就要來中華電信，好康多到讓狗狗都會轉圈圈感動～」更成了網友瘋傳金句。

笑點與萌點兼具 讓人邊笑邊想換機

這支宣傳短片之所以掀起話題，除了內容可愛，還因為角色表情太有戲。旺柴一臉傻勁、女友白狗超貼心、貓店員可愛又專業，每個角色都好討喜。讓不少網友直呼：「比偶像劇更療癒！」、「這支廣告讓我邊笑邊想辦方案！」、「旺柴一抬眉我就掏錢！」

也讓人注意到這次中華電信iPhone 17 5G方案，是以「輕鬆升級、好康加倍」為主軸，不僅使換機族群享受折扣與回饋，也照顧到日常使用需求。三大優惠有600分鐘市話送爆，讓人打電話不怕爆表，長聊也安心。CHT Wi-Fi無限用，全台熱點自由連線，外出也能零卡頓。iPhone舊機換新折$2,000，再加上Apple購物金$2,000，最高可以當即省下$4,000，絕對是果粉最愛。

科技「萌化」，中華電信再一次走在時代最前端

中華電信以創新的AI影片技術結合萌柴角色，成功讓「科技 × 溫度」的品牌形象更加鮮明。在可愛又幽默的故事中，觀眾不但重新認識中華電信，也一口氣記住了方案所有重點：600分鐘市話送爆、CHT Wi-Fi無限用、舊換新折$2,000、再送Apple購物金$2,000。用最可愛的動畫、最先進的AI技術，講最實用的好康；這一次，中華電信不只推方案，更用創意證明品牌走在科技前端。

