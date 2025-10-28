　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲　中華電信換機方案拿iPhone 17折＄2,000再送購物金太佛心

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自影片）

▲中華電信推出全新iPhone 17 5G 方案，特別以AI繪製影片，主角旺柴與白狗女友互動畫面萌翻全網。（圖／翻攝自YouTube，下同）

消費中心／綜合報導

社群上最近爆紅一支可愛爆表的短片，主角是一隻表情超多、個性超有戲的橘柴「旺柴」，以及牠那位溫柔又機靈的白狗女朋友。這對狗狗情侶檔從頭萌到尾，介紹中華電信最新的iPhone 17 5G方案，讓人看完不只秒懂優惠內容，更是整個被療癒到。不少網友笑說：「好想加入旺柴的戀愛日常！」、「光看牠們互動就覺得今天被治癒了～」

AI動畫技術加持　中華電信玩出最潮行銷語言

許多人驚訝地發現，這支看起來像療癒系動畫短劇的作品，竟是中華電信最新的iPhone 17 5G方案宣傳影片。不只可愛度爆表，背後更藏著AI生成動畫技術與品牌創新的巧思，讓大家在輕鬆笑聲中，重新認識中華電信的時代魅力。

這支短片以AI技術打造全新動畫風格，主角旺柴與白狗女友神情靈動、互動自然，像是表情和尾巴的甩動都細膩到位，這次以AI科技融合創意行銷，展現品牌緊貼潮流、勇於嘗試新媒體語言的精神，要透過生動的萌系角色與節奏明快的故事，讓民眾感覺科技形象不再遙遠，而是成為生活中親切的一部分。 

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自動畫）

影片中旺柴因為需要換手機變得失魂落魄的模樣，讓白狗女友立刻展現女友力MAX，趁旺柴睡著時上網查資料，找到了中華電信最新推出的iPhone 17 5G方案，有三大優惠，包括600分鐘市話通話送爆、CHT Wi-Fi無限上網、舊機現折$2,000＋再送Apple購物金$2,000，現賺$4,000。

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自動畫）

隔天，瞬間把旺柴從低氣壓拉回晴空，騎上機車就飆去中華電信門市換新機，整路氣氛都超快樂又興奮。

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自動畫）

貓店員出場＋狗狗互動萌度爆棚

到了中華電信門市，來迎接兩隻狗狗的是，同樣也超卡哇依的貓咪店員，他們立刻推薦：「這次iPhone 17 5G方案超划算，換新機、上網、購物金一次搞定！」旺柴聽完眼睛發亮、尾巴狂搖，白狗女友則露出「果然沒錯」的笑容。整個互動自然又有愛，看得人心都融化。

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自動畫）

換上新手機後，最後那句「換機就要來中華電信，好康多到讓狗狗都會轉圈圈感動～」更成了網友瘋傳金句。

笑點與萌點兼具　讓人邊笑邊想換機

這支宣傳短片之所以掀起話題，除了內容可愛，還因為角色表情太有戲。旺柴一臉傻勁、女友白狗超貼心、貓店員可愛又專業，每個角色都好討喜。讓不少網友直呼：「比偶像劇更療癒！」、「這支廣告讓我邊笑邊想辦方案！」、「旺柴一抬眉我就掏錢！」

也讓人注意到這次中華電信iPhone 17 5G方案，是以「輕鬆升級、好康加倍」為主軸，不僅使換機族群享受折扣與回饋，也照顧到日常使用需求。三大優惠有600分鐘市話送爆，讓人打電話不怕爆表，長聊也安心。CHT Wi-Fi無限用，全台熱點自由連線，外出也能零卡頓。iPhone舊機換新折$2,000，再加上Apple購物金$2,000，最高可以當即省下$4,000，絕對是果粉最愛。

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自動畫）

科技「萌化」，中華電信再一次走在時代最前端

中華電信以創新的AI影片技術結合萌柴角色，成功讓「科技 × 溫度」的品牌形象更加鮮明。在可愛又幽默的故事中，觀眾不但重新認識中華電信，也一口氣記住了方案所有重點：600分鐘市話送爆、CHT Wi-Fi無限用、舊換新折$2,000、再送Apple購物金$2,000。用最可愛的動畫、最先進的AI技術，講最實用的好康；這一次，中華電信不只推方案，更用創意證明品牌走在科技前端。

詳情請見→https://cht.tw/x/95a5x
 

▲▼中華電信,柴犬,動畫,iPhone 17,5G,換機。（圖／翻攝自動畫）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基「雙11優惠」限時3周開跑　點心買1送1、桶餐299元

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲　中華電信換機方案拿iPhone 17折＄2,000再送購物金太佛心

必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩

7-11慶樂天奪冠狂撒「買2送2」優惠！網錯亂笑：統一是最大贏家

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

【廣編】最哈你的味，韓國哈味零時差！茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

社畜一人當兩人用超崩潰！入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

肯德基「雙11優惠」限時3周開跑　點心買1送1、桶餐299元

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲　中華電信換機方案拿iPhone 17折＄2,000再送購物金太佛心

必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩

7-11慶樂天奪冠狂撒「買2送2」優惠！網錯亂笑：統一是最大贏家

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

【廣編】最哈你的味，韓國哈味零時差！茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

社畜一人當兩人用超崩潰！入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

黑豹旗／特殊狀況！宜寧高中遲未到場　楠梓高中奪下首勝

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

堰塞湖溢流重創　美津濃捐贈花蓮光復三校運動裝備

樂天女孩哭成一片　「我們真的做到了！ 」　岱縈帶贏、穎樂贏了

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

消費熱門新聞

必勝客2招牌口味比薩沒了！

7-11慶樂天奪冠「買2送2」　超商優惠懶齊發

7-11咖啡買7送7、冰品買1送1優惠

超商「周一咖啡優惠」10元多1杯

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

10大速食店連假優惠懶人包

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

年度超殺行動保健優惠回來了！

更多熱門

相關新聞

日本野熊闖後院「咬走柴犬」！

日本野熊闖後院「咬走柴犬」！

日本近日熊襲事件頻傳，宮城縣大崎市25日上午驚傳棕熊闖入民宅院子，將一隻體長50公分的柴犬叼走，狗狗至今下落不明。不僅如此，宮城縣大衡村同一天也有一名60多歲婦人從自家玄關外出時，遭到熊隻攻擊受傷。

中華電信佳里機房10/28汰換交換機723區碼電話恐短暫斷線

中華電信佳里機房10/28汰換交換機723區碼電話恐短暫斷線

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會啟用智慧生態教育基地

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會啟用智慧生態教育基地

汪堅持冒雨大便　最後人柴兩濕

汪堅持冒雨大便　最後人柴兩濕

iPhone 17在美中2國銷量比前代高出14％

iPhone 17在美中2國銷量比前代高出14％

關鍵字：

中華電信柴犬動畫iPhone 175G換機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面