Andy走鐘獎台下「1畫面被捕捉」　大票粉絲感動：他終於有錢了

網搜小組／劉維榛報導

被封為「最慘台男」之一的Andy老師，頻道、收入全被張家狠心奪走，還窮到搬回6000元小套房，身上只剩下一台舊相機。如今他滿血復仇成功，奪下第七屆走鐘獎「年度個人創作獎」，有網友眼尖發現，導播捕捉台下的Andy，手裡拿著蘋果新機拍照，讓一票人感到欣慰直呼「Andy終於有錢換iPhone 17了！」

一名網友在Threads表示，走鐘獎典禮上，導播捕捉到座位上的Andy手拿iPhone 17宇宙橙色，頓時讓原PO感到十分開心，「Andy終於有錢換iPhone 17了，今天導播給了好多鏡頭。」

底下網友也驚呼，「畢竟現在的收入都歸他了，他想要賺破千萬都不是難事」、「看到他換手機好開心，經濟有過得比較好就安心了」、「他應得的，他講到泛淚，我也看到泛淚」、「Andy有過得比較好就放心了！善無善報，我不允許有這種結局」、「真的，以前他真的很省，真的省過頭了，他是我們雲林口湖人的驕傲」、「光公開那件事的那部影片，就收益破400萬台幣了好嗎」、「這應該算是生財工具」、「安迪終於懂得愛自己，對自己好一點了，很棒」、「手機是他以前一個月的薪水」。

▲Andy手拿iPhone 17。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards，下同）



事實上，Andy第一支公開帳本內幕影片，不僅走出過去的陰霾，更獲得廣大網友讚賞，至今點閱高達1079萬，更讓他奪下大獎「年度個人創作獎」。Andy感性表示，能獲得這個獎，對他來說是很大的肯定，接著幽默說道「畢竟我花那麼多錢做這部影片，現在還沒回本，大家也知道我薪水5萬5。」

Andy更散發正能量表示，「我做了兩個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上我要感謝我的家人，我很感謝我生在很有愛的家人，我媽說人要懂得感恩，我記在心裡，在未來會持續做這件事，把台灣最美的風景記錄下來。」

Andy在今（16日）也發文感謝粉絲們情義相挺，「對我來說，今年真的是不可思議的一年，也是人生很大的轉折。走上這個舞台，我走了整整10年，一路上我始終沒有放棄，而在這段旅程裡，我看到的從來不只是台灣的風景，更多的是人情味，你們每一句鼓勵，我都謹記在心。」

▼Andy奪下人生首座走鐘獎。

