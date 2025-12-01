蘇貞昌助攻邱議瑩！一句話引爆戰火　藍營怒轟：別羞辱高雄人

▲蘇貞昌助攻邱議瑩，稱「高雄被國民黨拿走，民進黨就要包起來」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩昨日在鳳山舉辦首場大型造勢晚會，現場湧入約5萬名支持者，前行政院長蘇貞昌前來站台，但在助講時語出驚人稱「高雄被國民黨拿走，民進黨就要包起來」。國民黨高雄市黨部發言人張永杰痛批，高雄從來不是屬於誰的，更不是屬於哪個政黨的囊中物，民進黨真的不要羞辱高雄人！

張永杰指出，昨天邱議瑩在鳳山辦造勢，號稱有五萬人參加，請來那個說要拿掃帚上戰場的前行政院長蘇貞昌來站台，蘇貞昌壓軸助講竟語出驚人稱「高雄被國民黨拿走，民進黨就要包起來」，聽到這句話真的無法想像，這種封建時代才會出現的思想，竟出現在一個民主選舉的造勢場合。 ​

張永杰直言，高雄從來不是屬於誰的，更不是屬於哪個政黨的囊中物，而是屬於全體高雄市民，所以從來沒有什麼高雄被誰拿走的問題，民進黨真的不要羞辱高雄人！他強調，面對這種結構性的傲慢，人民剩下的唯有手中的選票讓執政者輪替，才能把陽光照進最黑暗的角落，真正把高雄還給市民。

▲▼邱議瑩在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」，把造勢的精彩語錄製作成圖卡廣發。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，邱議瑩團隊今則持續在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」，把昨晚造勢的精彩語錄製作成圖卡廣發，把「蘇貞昌唯一力挺」的訊息轉化為最接地氣、最具分享力的空戰素材。 其中一張寫著：「若說政治，我應該不算外行啦！看人要看內行、看門道。她若不值得支持，我哪有那麼閒，還專程來？」語氣豪邁、渲染力十足。

另一張則寫著：「不要只看邱議瑩漂亮，其他都不記得。她最漂亮的是勇敢、能力。」以及「邱議瑩可以用一生接受檢驗，越挫越勇，把小愛化為大愛。罹癌後推動《再生醫療法》，是最值得信賴的市長候選人。」

最後一張圖卡則引用蘇貞昌鞠躬拜託的畫面：「初選都是自己人，不用刀刀見骨，也不用一句壞話。我希望大家牽成邱議瑩，選一個會戰的邱議瑩，好不好？」