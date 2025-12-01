自目司機害的！22失聯移工搭上「投案專巴」　受僱採生薑全被抓

▲警方在苗栗南庄鄉苗21線禁止巴士行駛路段，攔查1輛中巴，赫然查獲22名泰國籍和越南籍失聯移工。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉苗21線部份路段公告禁止行駛甲、乙類大客車通行，警方昨天執行交通勤務時，發現1輛中型巴士要上山到鹿場部落，攔查後赫然發現車上有22名外籍移工，清查發現為泰國籍12名、越南籍10名，都是逃逸失聯的移工，受雇要上山挖生薑，偵訊後依違反就業服務法移送移民署苗栗專勤隊處理後續遣返作業，並追究雇主責任。

頭份警分局指出，南庄鄉神仙谷、鹿場部落的苗21線產業道路，在10.5公里至14.5公里路段，因經常發生落石坍方災害，為公眾交通安全，交通部公路總局早已公告該路段禁止甲、乙類大客車通行。

警方說，南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧，昨日15時20分執行交整勤務，在苗21線13K處，發現一輛中型巴士行駛在禁行路段，而且窗戶都刻意拉上窗簾，事跡十分可疑，立即攔下巴士後登車盤查，發現車內有22名疑似失聯移工，立即通報線上巡邏警力支援將人帶回調查。

警方指出，經查明身分確實為泰國籍失聯移工12名（男性5名、女性7名）、越南籍失聯移工10名（男性3名、女性7名）。巴士陳姓駕駛（69歲）指出，接受何姓男子雇用，昨天分別自嘉義縣梅山鄉、新港鄉，載送22名移工，準備前往南庄鄉鹿場部落挖生薑，不知道苗21線部份路段公告巴士禁止行駛，全案偵訊後先依違反就業服務法，將失聯移工先移交苗栗專勤隊處理，後續再傳喚何姓雇主後依法偵辦。