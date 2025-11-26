高雄失聯移工躲冷凍庫半小時...凍成冰棒險死　被逮畫面曝光

▲移民署高市專勤隊前往查緝失聯移工，竟有移工躲在冷凍庫差點冷死。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄前鎮一間冷凍加工廠，日前上演「冰天雪地抓移工」的驚險畫面，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊查緝失聯移工時，竟發現一名移工為躲避稽查，竟躲進冷凍庫，足足凍了半小時，全身發抖才被找出。而當天專勤隊同步在仁武、鳳山、岡山多點出擊，一共查獲17名非法外來人口。

專勤隊日前獲報，前鎮區某冷凍加工廠常有外籍人士出入可疑，便前往埋伏查緝。行動展開後，3名印尼籍失聯移工雖試圖逃跑仍被逮。過程中，他們神情緊張、支支吾吾，半小時後才坦承「還有一個人」是同鄉陸籍男子，藏在冷凍庫深處。

專勤隊員抵達時，被凍到全身發抖的陸男整個人蜷縮在角落，身上只裹著塑膠袋保暖。他被帶出後表示，冷凍庫門內側無法開啟，若沒人發現，「可能真的出不來了」，對專勤隊相當感激。經安撫處理後，他的氣色逐漸恢復。

同日，高雄專勤隊再於仁武、鳳山、岡山等區同步布線執行掃蕩，搭配前後包夾與優勢人力，一口氣查獲17名非法外來人口。後續將深入追查非法雇主及非法仲介，並將相關失聯移工移送勞政單位依《就業服務法》裁罰。

高雄市專勤隊隊長趙志成強調，將持續強力執法，保障本國勞工權益，對非法雇主將依法開罰，最高可處75萬元。此外，他也提醒外來人口，近期非洲豬瘟疫情升溫，切勿違規攜帶豬肉產品入境，首次違規即罰20萬元，再犯直接開罰100萬，務必提高警覺。