林岱樺火力猛！狂酸對手「花錢買民調帶風向」...低估市民智慧

記者吳奕靖、賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨高雄市長初選戰況升溫，《上報》昨（29）日公布最新對比式民調，四位綠營參選人皆領先國民黨柯志恩約20個百分點上下，其中林岱樺在綠營內部僅獲 43.3% 支持度、排在末位。對於外界聚焦她的民調表現，林岱樺今（30）日受訪時強硬回應，直指這類民調「是花錢做出來的造勢工具」，更暗批對手「買民調帶風向」。

▲林岱樺在女力造勢大會上，接受採訪表示對手是政客，買民調帶風向。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺表示，昨天民調一公布後，許多人詢問她是否在意，但她不認為這些數字能反映真正民意。「接下來一定還會有更多這種『看衰民調』。」她語氣堅定地說，「因為他們沒有辦法辦出萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢，用民調當工具、當舞台，我都看得很清楚。」

她進一步表示，這些刻意做出的民調，就是希望營造氣勢、影響新聞版面，「但是民心不是這樣運作的。從岡山到旗山，我每天看到的是真正的民意，人民要的是衝破派系、人民作主。」

▲林岱樺在女力造勢大會跳舞。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺直言，舊政治最愛用「假民調」操弄輿論，「政客樂此不疲，但人民早就厭倦了。」她說，如果有人想靠買民調、靠帶風向來製造勝選形象，她也尊重，但她提醒：「低估對手，就是戰略上最致命的錯誤。」

她也質疑該份民調呈現的政黨結構極不合理，「裡面國民黨政黨支持度只有8%。這等於把整個高雄市議會63席結構當空氣。」她指出，國民黨長年在高雄仍穩定維持二、三成支持度，不可能被壓縮到剩個位數，「這根本不是反映民意，而是用民調在說故事。」

林岱樺強調，高雄市民的觀察力非常敏銳，不會被買來的數字牽著走。她說：「這種用這種民調來當作造勢的工具，我覺得不要把高雄市民真的不要低估高雄市民的的智慧了。真的高雄市民是最有智慧的審判者跟觀察者」。