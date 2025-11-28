陸上強風鄉鎮燈號12月上路　屏東滿州1年狂吹195天

▲氣象署公布台灣最常吹強風的區域排行榜。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署自今年3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」後，今(28日)宣布12月1日起正式上線，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號預警強風，並以黃、橙、紅三色燈號區分。氣象署也公布全台本島強風搖滾區，最容易發生平均風6級以上強風地區為恆春半島滿州鄉，一年狂吹195天。

台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，同一縣市的沿海與內陸的風況亦有所不同，過去以縣市為單位所發布的「陸上強風特報」，雖能提供警示，但較難充分反映在地差異。

為使預警更精確且易讀，氣象署自今年3月起試辦以黃、橙、紅三種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，並將於12月1日起正式上線，協助各界透過三色燈號快速判讀風力威脅程度，並採取防範措施。

黃燈代表「注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風」，橙燈代表「警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範」、紅燈則代表「危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風」。

▲陸上強風鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

由於每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生平均風6級以上強風。

氣象署也公布本島強風分布地區，其中屏東縣九棚滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195.6天遭強風狂吹，桃園蘆竹區西濱186天次之，基隆市彭佳嶼則有182天居第三高，澎湖縣西嶼則有174.2天，台中市松柏也有157.5天，為全台前5大強風搖滾區。

氣象署指出，今年試辦期間亦顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中雲嘉南地區於丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。