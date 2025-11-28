　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸上強風鄉鎮燈號12月上路　屏東滿州1年狂吹195天

▲▼氣象署公布台灣最常吹強風的區域排行榜。（圖／氣象署提供）

▲氣象署公布台灣最常吹強風的區域排行榜。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署自今年3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」後，今(28日)宣布12月1日起正式上線，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號預警強風，並以黃、橙、紅三色燈號區分。氣象署也公布全台本島強風搖滾區，最容易發生平均風6級以上強風地區為恆春半島滿州鄉，一年狂吹195天。

台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，同一縣市的沿海與內陸的風況亦有所不同，過去以縣市為單位所發布的「陸上強風特報」，雖能提供警示，但較難充分反映在地差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為使預警更精確且易讀，氣象署自今年3月起試辦以黃、橙、紅三種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，並將於12月1日起正式上線，協助各界透過三色燈號快速判讀風力威脅程度，並採取防範措施。

黃燈代表「注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風」，橙燈代表「警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範」、紅燈則代表「危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風」。

▲▼陸上強風鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

▲陸上強風鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

由於每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生平均風6級以上強風。

氣象署也公布本島強風分布地區，其中屏東縣九棚滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195.6天遭強風狂吹，桃園蘆竹區西濱186天次之，基隆市彭佳嶼則有182天居第三高，澎湖縣西嶼則有174.2天，台中市松柏也有157.5天，為全台前5大強風搖滾區。

氣象署指出，今年試辦期間亦顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中雲嘉南地區於丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19歲騎士闖紅燈　女上班路上變亡魂
台中甜點名店遭車撞爛！　肇事者躲4天不出面
宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網看傻：發生什麼都不知道
快訊／台鋼雄鷹60人名單出爐！　5人不續約、4人待評估
詹惟中後悔不已！女兒日本民宿遭抵制　「沒算到有此劫」
快訊／轉機被帶走！　台男遭拘杜拜原因曝光
「9秒得9分」逆轉！　創史上最神奇絕殺秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

韓地勤見「Republic of China」變臉討簽證　台代購公審網吵翻

國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

背叛台積電！「羅唯仁75歲身價20億」律師：有必要嗎？　網曝1原因

爽吃免錢便當！大學生曝1招「每學期省7000元餐費」　內行狂點頭

台23線小天祥路段路面施工！11 ∕28至12 ∕5每整點放行10分鐘

輻射冷卻發威「日夜溫差達10度」　下周二再降溫雨變多

陸上強風鄉鎮燈號12月上路　屏東滿州1年狂吹195天

粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

韓地勤見「Republic of China」變臉討簽證　台代購公審網吵翻

國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

背叛台積電！「羅唯仁75歲身價20億」律師：有必要嗎？　網曝1原因

爽吃免錢便當！大學生曝1招「每學期省7000元餐費」　內行狂點頭

台23線小天祥路段路面施工！11 ∕28至12 ∕5每整點放行10分鐘

輻射冷卻發威「日夜溫差達10度」　下周二再降溫雨變多

陸上強風鄉鎮燈號12月上路　屏東滿州1年狂吹195天

粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」

黑豹旗／屢次化險為夷！羅東高工4比2力退美和　闖4強續刷隊史最優

關稅收入爆增！　川普喊：可能「完全取消」所得稅

川普、高市20分鐘「機密通話」細節曝！　日本否認美勸別挑釁北京

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

生活熱門新聞

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

泡麵湯「別沖馬桶」　環保局曝3大嚴重後果

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「洛鞍」颱風　日本發烈風警報

新北小學老師爆霸凌學生！　踢桌痛罵、禁吃午餐

更多熱門

相關新聞

74年最熱秋天「颱風多2.2個」　冬季恐偏暖偏乾

74年最熱秋天「颱風多2.2個」　冬季恐偏暖偏乾

中央氣象署今(28日)公布今年秋季氣溫創下74年來最熱紀錄，西北太平洋有13個颱風生成，比氣候平均值多出2.2個，全年則有27個颱風，也比平均值高；展望冬季，反聖嬰發展機率高，氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏少。

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

今晨最低10.5℃　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

今晨最低10.5℃　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

關鍵字：

天氣氣象氣象署陸上強風燈號鄉鎮

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／香港宏福苑火增至83死

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面