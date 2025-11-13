台鐵12/23起大改點「111列車時刻調整」　中南部增班　

▲台鐵12月23日起大改點。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升運能和服務品質，台鐵公司宣布，12月23日起將大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

台鐵公司表示，為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自114年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月23日大改點重點包括優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次(12月24日起)及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

▲台鐵改點重點。（圖／台鐵公司提供）

此外，改點也將提升中南部地區運能，增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)、調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。

海線尖峰時段運能也將同步提升，並縮短海線班距，包括增開下午時段彰化往竹南(彰化14:33開)及竹南往彰化(竹南16:22開)區間車共2列次；調整後海線運能提升2.2%。

台鐵表示，相關列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，亦請各位旅客多加留意。