年底到不了！台鐵R200歐系新車頭暫緩交車　全車隊到齊延8個月

▲台鐵採購34輛R200型新柴電機車，年底全數交車期程延至明年8月。（資料圖／台鐵公司提）

記者李姿慧／台北報導

台鐵引進歐系R200型新柴電機車去年6月起陸續上路，原定今(114)年底34輛新車全數交車完畢，不過至今仍有5輛尚未交車，台鐵公司證實，R200型柴電機車目前暫緩交車，主要是西班牙廠商遭洪災重創，全數交車預計延至明年8月底。

台鐵斥資55.7億新購34輛R200型柴電機車，113年6月起2輛先投入營運，牽引貨車列車並投入調車和客車救援，其餘車輛依時程陸續交車，不過上路初期頻傳引擎熄火、空轉等狀況，台鐵更一度要求原廠技師赴台協助全面特檢和改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而原定今年底34輛應全數交車，迄今距離年底僅剩1個月，卻傳出R200型新柴電機車已暫緩交車。台鐵公司說明，因113年10月29日西班牙洪災造成立約商及供應商人員傷亡，並導致設備故障及場地積淤，屬不可抗力因素，致使交車時程延後。

台鐵指出，R200型柴電機車截至目前已交付29輛，尚有5輛未完成交車。原訂114年全數34輛交付完畢，現調整為115年8月前全數完成。

針對R200型柴電機車延遲8個月交車是否影響列車調度和救援能量，台鐵公司表示，台鐵將依實際狀況調整車輛汰換進度與運用方式，以確保不影響旅客疏運服務。