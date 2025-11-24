TPASS 2.0+優惠12月上路　搭2次中長途客運即可領15%回饋

▲TPASS 2.0+針對70公里以上的中長途國道客運提出回饋優惠。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

為鼓勵民眾搭乘中長途的國道客運，交通部12月1日起將推出TPASS 2.0+，針對70公里以上的中長途國道客運提出回饋優惠，搭乘2次回饋金為票價的15%，4次以上回饋金為票價30%，並增訂每月每卡回饋上限2,500元。

交通部為鼓勵民眾搭乘公共運輸，先後推出TPASS 1.0生活圈月票、TPASS 2.0常客優惠。由於疫後客運業營運環境不佳，載客率下滑，衝擊中長途國道客運，交通部規劃12月起再推出TPASS 2.0+，針對70公里以上的中長途國道客運推出回饋優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TPASS 2.0+優惠12月上路。（圖／公路局提供）

根據現行TPASS 2.0常客優惠，每月搭乘11至30次國道客運、公路客運及市區公車可回饋15%；搭乘31次以上可回饋30%。交通部規劃，TPASS 2.0+針對70公里以上的中長途國道客運額外提出回饋優惠，搭乘2次即可領票價15%的回饋金為，4次以上可領票價30%的回饋金，其他公共運輸則依既有TPASS 2.0回饋條件計算回饋金額。

公路局長林福山表示，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，為照顧中長途旅運需求，12月1日起推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對91條西部70公里以上及東部國道客運路線設計較易達成的回饋門檻，若遇上連假期間常態的6折或8折優惠，也可疊加使用。

公路局指出，以「7513台北市—高雄市」路線為例，每月搭乘2次可回饋241元（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可回饋964元（每次803元×4次×回饋30%)。

林福山表示，TPASS 2.0+預計12月起為期1年推動，希望提升５％運量，預算金額2千萬元，由先前行政院3年200億元特別預算支應，明年針對TPASS也將編列4年363.8億元公務預算。

▲12月起增訂每月每卡回饋上限2,500元。（圖／公路局提供）

此外，公路局也說，為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，12月起也將增訂每月每卡回饋上限2,500元。

公路局說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，也同步開放電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選，將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

▲TPASS 2.0+優惠12月上路。（圖／公路局提供）