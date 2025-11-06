12月起無人機大管制！詳細公告曝光

▲政府自12月起強化無人機進口管理，要求民航局或國防部核可。（圖／AI製圖）



記者楊庭蒝／綜合報導

經濟部國際貿易署6日晚間公告，自12月1日起，包含「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」在內的14項無人機產品，將增列輸入規定代號「617」，並納入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口無人機須先取得交通部民用航空局或國防部的同意文件，方可放行。

據公告內容，為配合交通部民用航空局推動遙控無人機源頭管理，民航局於今年5月2日函請貿易署協助增列輸入規定，要求進口民用遙控無人機者，應事先取得該局核發的同意文件；若為軍用遙控無人機，則須取得國防部核發的進口許可文件。

貿易署說明，此次變更共計14項貨品號列，涵蓋從最大起飛重量250公克以下至150公斤的各類無人機，均需依規定檢附文件辦理通關。

根據公告附件的「貨品輸入規定變更明細表」顯示，凡屬民用遙控無人機進口者，必須向民航局申請核可；若產品尚未取得型式檢驗或認可，可於首次放行後12個月內，依最大起飛重量限額進口少量樣機（例如2公斤以上未達15公斤者可進口5架），免附核准文件，但需於報單中填列專用代碼。

此外，若進口之遙控無人機未裝設導航設備或重量未達2公斤，同樣可免附文件放行。至於軍用遙控無人機，則一律需持國防部核發之同意文件辦理。

依據公告主文貿管理字第1147038381，此次修正係依《貨品輸入管理辦法》第8條及民航局相關公文辦理，並將與「遙控無人機管理規則」之檢驗與登錄施行日期同步，自114年12月1日正式生效。

屆時，海關將依輸入代號「617」進行協助查核，未依規定檢附相關核准或同意文件者，將不得通關。

對於實際執行細節與影響範圍，媒體詢問貿易署副署長胡啟娟未獲回覆；新聞聯絡人鄭卉珍表示，副署長目前不在國內，稍後將再對外說明。