12月起無人機大管制！詳細公告曝光

生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經濟部突襲公告！無人機進口需事先核准　14項產品12月起全面納管

▲空拍機,無人機。（圖／AI製圖）

▲政府自12月起強化無人機進口管理，要求民航局或國防部核可。（圖／AI製圖）

記者楊庭蒝／綜合報導

經濟部國際貿易署6日晚間公告，自12月1日起，包含「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」在內的14項無人機產品，將增列輸入規定代號「617」，並納入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口無人機須先取得交通部民用航空局或國防部的同意文件，方可放行。

據公告內容，為配合交通部民用航空局推動遙控無人機源頭管理，民航局於今年5月2日函請貿易署協助增列輸入規定，要求進口民用遙控無人機者，應事先取得該局核發的同意文件；若為軍用遙控無人機，則須取得國防部核發的進口許可文件。

貿易署說明，此次變更共計14項貨品號列，涵蓋從最大起飛重量250公克以下至150公斤的各類無人機，均需依規定檢附文件辦理通關。

根據公告附件的「貨品輸入規定變更明細表」顯示，凡屬民用遙控無人機進口者，必須向民航局申請核可；若產品尚未取得型式檢驗或認可，可於首次放行後12個月內，依最大起飛重量限額進口少量樣機（例如2公斤以上未達15公斤者可進口5架），免附核准文件，但需於報單中填列專用代碼。
此外，若進口之遙控無人機未裝設導航設備或重量未達2公斤，同樣可免附文件放行。至於軍用遙控無人機，則一律需持國防部核發之同意文件辦理。

依據公告主文貿管理字第1147038381，此次修正係依《貨品輸入管理辦法》第8條及民航局相關公文辦理，並將與「遙控無人機管理規則」之檢驗與登錄施行日期同步，自114年12月1日正式生效。

屆時，海關將依輸入代號「617」進行協助查核，未依規定檢附相關核准或同意文件者，將不得通關。

對於實際執行細節與影響範圍，媒體詢問貿易署副署長胡啟娟未獲回覆；新聞聯絡人鄭卉珍表示，副署長目前不在國內，稍後將再對外說明。

 

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　放鞭炮戰群熊

岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　放鞭炮戰群熊

今年秋季棕熊、亞洲黑熊等頻繁在日本各地出沒，闖進人類聚居地和民宅翻搜食物，甚至襲擊人類導致居民傷亡，北海道、秋田縣、岩手縣等受害甚鉅。

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

無照駕駛「汽車最高罰6萬、機車3.6萬」　交通部：明年上半年實施

無照駕駛「汽車最高罰6萬、機車3.6萬」　交通部：明年上半年實施

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災新應用

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災新應用

明年5月110萬高齡者須換駕照　交通部找沈文程代言宣導

明年5月110萬高齡者須換駕照　交通部找沈文程代言宣導

