觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

▲觀高山屋12月起將針對使用者收費。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園觀高山屋耗時約2年完成興建，已於4月1日起試營運、開放使用，因管理處派遣人員進駐山屋、執行日常運營維護及提供山友服務，12月1日起將收費以支應成本，每人每宿平日800元、假日1200元。

玉管處指出，觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里、海拔2540公尺處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點；原宿營場域觀高工作站因早在2009年莫拉克颱風造成基地下陷，林業及自然保育署南投分署於隔年公告關閉並禁止使用，至2019年「開放山林」政策上路，該處配合於2020年重啟觀高山屋新建計畫，並將原本的小型避難山屋形式改以中型山屋形式，委由顏春嘉建築師事務所進行規劃設計。

玉管處表示，觀高山屋共投入6715萬元經費興建完成，內部包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室，以及3間各容納14人和床位的寢室；交誼廳設有供手機充電的USB與type-C充電，另備有攜帶型加壓艙(PAC)及急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需仰賴人力處理的生態廁所。

玉管處說明，試營運期間同時開放28人申請住宿，將於12月起放寬為全數42人，另考量有駐站管理員及各項設施、電力等營運與維護成本，且民眾於陳述意見期對收費標準大致上能接受，因此將使用規費訂定為每人每宿平日800元、假日1200元。