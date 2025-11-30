　
地方 地方焦點

用戲劇展現母語力　全國語文競賽團體賽鼓勵師生共創

▲用戲劇展現母語力，全國語文競賽團體賽鼓勵師生共創。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲為推廣本土語文教育，歷經3年試辦的「讀者劇場」競賽，今年正式納入全國語文競賽項目。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

為推廣本土語文教育，歷經3年試辦的「讀者劇場」競賽，今年正式納入全國語文競賽項目。繼上週的個人賽後，114年全國語文競賽團體賽今（30）日於台中新民高中登場，吸引全國22縣市、143支隊伍齊聚，透過戲劇化朗讀展現師生共學的多元語言成果。

▲用戲劇展現母語力，全國語文競賽團體賽鼓勵師生共創。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114年全國語文競賽團體賽今（30）日於台中新民高中登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育部為配合111學年度起實施的本土語文課程，推動「讀者劇場」競賽，鼓勵師生共創，讓語文學習跳脫傳統框架。今年首度成為正式項目後，報名情況相當踴躍，參賽隊伍共143隊、523位競賽員，較去年試辦期間增加了43隊，顯示各縣市對此新型態競賽的投入日益熱烈。

這次競賽語別涵蓋台灣台語、台灣客語及原住民族語，並分為國小、國中、高中三組。主辦的台中市教育局表示，為迎接全國師生，已籌備兩年打造完善賽場。

除了激烈的競賽，場地周邊也規劃了富含人文氣息的活動。學生們在「創意祈願區」寫下祝福，為團隊打氣；「拍照打卡區」則成為記錄賽事回憶的熱點。此外，現場還展示「台中文學地景圖」，引導參賽者在競賽之餘，也能透過文學散步的方式，認識臺中的城市文化底蘊。

