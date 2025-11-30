台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

▲台南鮮果嘉年華竹北遠百現場，黃偉哲市長帶來台南代表性水果與民眾分享。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鮮果嘉年華盛大登場，台南市長黃偉哲表示，台南不僅文化底蘊深厚，更是台灣重要農業大城，四季皆能生產高品質水果。本次展售的洋香瓜、芭樂、火龍果及柑橘皆為台南秋冬代表作，每一口新鮮甜美都來自農民用心與土地滋養，不僅國人喜愛，甚至外銷海外，深受外國消費者肯定。

黃偉哲市長提到，台南與新竹兩地不僅擁有深厚歷史文化，也皆為台灣高科技產業重鎮，且具有優質消費市場，期盼藉由遠東百貨等大型通路力量，讓更多民眾品嘗產地直送台南鮮果。隨著農曆年節將近，台南農特產更是送禮首選，歡迎大家踴躍採購體驗甘甜滋味。

台南市農業局長李芳林表示，台南擁有台灣最豐富農產類型，品質穩定且風味獨特。市府積極推動跨域合作，透過通路、企業與農民攜手合作，促使台南農產品快速穩定供應全台。此行銷活動除宣傳，也注重城市與產地的良性交流。

活動現場，黃偉哲市長與遠東百貨副總經理陳佑任共同示範以洋香瓜、柑橘及火龍果調製的秋冬水果茶，色彩繽紛、香氣撲鼻，吸引不少民眾搶拍。搭配多款台南直送水果試吃，消費者紛紛稱讚新鮮甜美，活動氣氛熱烈歡騰。

此次台南秋冬水果鮮果嘉年華不僅展現台南農產多樣魅力，更象徵地方與民間通路合作典範，透過多元媒合、市場推廣及品牌形塑，期望優質台南鮮果走進全台家庭餐桌，讓農民用心耕作的成果廣為人知，共創農產推廣與市場經濟雙贏局面。