　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

▲林保育署南投分署召開第二屆賽德克族共管會。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲林保育署南投分署召開第二屆賽德克族共管會。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署日前與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷四村的賽德克族代表，共同召開第二屆第一次的自然資源共同管理會，除延續討論上一屆對林下經濟發展及漂流木活化再利用等議題，也分享林業合作社相關的輔導案例，希望提升部落的經濟發展與資源管理能力，並加強社會與環境責任的共同承擔。

本次會議於18日在精英村活動中心進行，南投分署除說明林業保育署近期新修訂國有林地內原住民族資源共同管理機制要點內容，也進一步介紹該分署本年度的林下經濟試驗輔導計畫包含臺灣山茶、段木香菇等成果，及分享四村生態旅遊遊程規劃和大地餐桌計畫上成功經驗，同時應四村近期有意願成立原住民林業合作社進行討論。

▲林保育署南投分署召開第二屆賽德克族共管會，攜手共管山林生態，推動永續發展。（圖／林業保育署南投分署提供）

此外，會議還邀請暨南大學教授及南投縣原民處、仁愛鄉公所等機關代表參與，並擴大邀請同樣位於霧社、清境山區的伙伴臺灣大學附設山地實驗農場、退輔會清境農場等機關加入，提供專業及建設性意見，並希望能加入更多具體的合作方案。

▲林保育署南投分署召開第二屆賽德克族共管會，攜手共管山林生態，推動永續發展。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，首屆「賽德克族春陽、精英、都達、德鹿谷四村」原住民族地區資源共管會於112年4月成立，第二屆共管會委員中來自四村的賽德克族人代表超過二分之一，秉持「權利分享、責任分擔」的核心理念，充分彰顯原住民族在資源管理中的主體地位。

南投分署長李政賢表示，希望藉由共管會平台，促進各方學習如何分享權利與承擔責任，不僅有助於原住民山林傳統智慧的傳承，也將為森林經營與生態保育的永續發展奠定堅實基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：這是謀殺
快訊／宏福苑大火增至146死　火場內煉獄景象曝光
快訊／西濱重大車禍！衝緩撞車22歲駕駛命危
結婚兩年「沒有登記」　高媛熙宣布離婚
李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

嘉義水上鄉青年返鄉誌新書發表　揭秘12位青年返鄉奮鬥故事

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

嘉義水上鄉青年返鄉誌新書發表　揭秘12位青年返鄉奮鬥故事

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象　感謝志工力挺光復重建很感動

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

半夜欣賞「甲蟲起降」航空秀　振翅聲引網友歪樓：以為是蟑螂

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

2025家庭野餐日縱情草地親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

2025關子嶺健走職安百分百健康走出希望家園

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

更多熱門

相關新聞

嘉義農村再生成果展盛大登場

嘉義農村再生成果展盛大登場

嘉義縣農村盛會「嘉義縣114年度農村再生成果展」，在今29至30日於竹崎鄉獅埜社區「有菈曼曼水花園」盛大登場，呈現在地文化、產業與永續發展上的多元能量，歡迎民眾共襄盛舉。

兆豐金深耕企業永續創新猷　獲TCSA肯定

兆豐金深耕企業永續創新猷　獲TCSA肯定

嘉灣榮院智慧醫療與永續雙軸轉型成新標竿

嘉灣榮院智慧醫療與永續雙軸轉型成新標竿

嘉義大學106週年校慶　永續發展與跨域創新亮點

嘉義大學106週年校慶　永續發展與跨域創新亮點

面對極端氣候　雲林攜手台大推「智慧農業」調適方案

面對極端氣候　雲林攜手台大推「智慧農業」調適方案

關鍵字：

賽德克族共管會山林生態永續發展

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面