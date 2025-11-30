第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

▲林保育署南投分署召開第二屆賽德克族共管會。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署日前與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷四村的賽德克族代表，共同召開第二屆第一次的自然資源共同管理會，除延續討論上一屆對林下經濟發展及漂流木活化再利用等議題，也分享林業合作社相關的輔導案例，希望提升部落的經濟發展與資源管理能力，並加強社會與環境責任的共同承擔。

本次會議於18日在精英村活動中心進行，南投分署除說明林業保育署近期新修訂國有林地內原住民族資源共同管理機制要點內容，也進一步介紹該分署本年度的林下經濟試驗輔導計畫包含臺灣山茶、段木香菇等成果，及分享四村生態旅遊遊程規劃和大地餐桌計畫上成功經驗，同時應四村近期有意願成立原住民林業合作社進行討論。

此外，會議還邀請暨南大學教授及南投縣原民處、仁愛鄉公所等機關代表參與，並擴大邀請同樣位於霧社、清境山區的伙伴臺灣大學附設山地實驗農場、退輔會清境農場等機關加入，提供專業及建設性意見，並希望能加入更多具體的合作方案。

南投分署指出，首屆「賽德克族春陽、精英、都達、德鹿谷四村」原住民族地區資源共管會於112年4月成立，第二屆共管會委員中來自四村的賽德克族人代表超過二分之一，秉持「權利分享、責任分擔」的核心理念，充分彰顯原住民族在資源管理中的主體地位。

南投分署長李政賢表示，希望藉由共管會平台，促進各方學習如何分享權利與承擔責任，不僅有助於原住民山林傳統智慧的傳承，也將為森林經營與生態保育的永續發展奠定堅實基礎。