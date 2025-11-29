　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

▲▼ 嘉義市320+1願景展開幕 揭示雙引擎打造永續宜居城市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市320+1願景展開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府在嘉義之心城市願景館舉辦「320+1嘉義願景展」活動，展現市府推動「十大旗艦計畫藍圖-東區大進步、西區大發展」雙引擎成果。市府以「涼適、活力、新木都」的永續城市理念，將風廊、遮蔭與新式木造建築等都市設計手法納入都市計畫管控，也同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果，為全國第一個完成全市3D Mesh的縣市。活動特邀成功大學建築系林子平特聘教授、東吳大學社會學系劉維公副教授進行專題演講，分享韌性城市設計與公共性創造的實踐思維。黃敏惠市長與市府團隊到場聆聽與交流，共同擘劃嘉義市下一個百年的都市願景。

▲▼ 嘉義市320+1願景展開幕 揭示雙引擎打造永續宜居城市 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市以「全齡共享、世代宜居」為目標，從都市計畫做起，導入新的思維和觀念來應對極端氣候的挑戰。如同歷史上克服困難進行「市區改正」一樣，市府借鑑專家意見，確定了涵蓋風廊、水廊、綠廊的整體規劃，藉由「西區大發展、東區大進步」的雙引擎，努力打造共好、共享的生活環境；黃敏惠市長也感謝市民理解並支持這項規劃，共同邁向永續、更美好的未來。

▲▼ 嘉義市320+1願景展開幕 揭示雙引擎打造永續宜居城市 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長指出，隨著鐵路高架化預計於118年通車，嘉義市正迎來城區縫合的關鍵時刻。市府以經貿、交通、教育、醫療、居住五大新產業帶動西區大發展，並規劃「高鐵聯外嘉義輕軌＋三橫三縱三環（333）路網」，使北港路兩側及嘉北車站周邊的區段徵收地區能夠快速串聯，同時也再次呼籲中央支持嘉義市的發展需求，讓嘉義市成為「大南方新矽谷」的最佳應援城市。

談及東區發展，黃敏惠市長提到，建城321年的嘉義市擁有深厚的都市底蘊。建國二村與復興新村曾為本市最大的空軍眷村，在原住戶搬遷後，市府透過公辦市地重劃活化土地。未來期盼國防部、國產署採公開標售方式，吸引商場、辦公、飯店等產業進駐，打造東區新門戶，為城市創造嶄新面貌。

都市發展處長許懷群表示，北港路兩側地區具備倉儲物流、創新研發等產業發展潛力；嘉北車站周邊地區則配合「樂齡勇壯城」，規劃為「健康幸福城園區」；建國二村與復興新村地區則以「東門町人本綠都心」為定位，朝向新興商業區發展。

▲▼ 嘉義市320+1願景展開幕 揭示雙引擎打造永續宜居城市 。（圖／嘉義市政府提供）

成功大學建築系林子平特聘教授指出，嘉義市為非六都第一個完整實踐高溫調適管制的城市，面對極端氣候挑戰，市府以打造韌性城市為目標，並依據其研究成果，指認出嘉義市8條主風廊，將「引風入城」、「引風入巷」策略納入土地使用與都市設計管制，打造涼適、健康、適宜各年齡層的宜居環境。

市府自111年10月宣布「十大旗艦計畫藍圖」後，即以「全齡共享、世代宜居」為目標，推動「東區大進步」、「西區大發展」雙引擎發展。市府團隊積極與專家學者合作，並跨局處整合量能，成果陸續展現：今年3月「西區大發展整體策略規劃案」榮獲台灣景觀大獎環境規劃類「傑出獎」、4月成功爭取北港路兩側開發案採個案變更續審、8月起更陸續辦理「建國二村、復興新村地區」、「北港路兩側地區」、「鐵路高架化兩側地區」等多項都市計畫變更公開展覽，全面推動「風生水起綠都心」的城市願景落地。

▲▼ 嘉義市320+1願景展開幕 揭示雙引擎打造永續宜居城市 。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處指出，本次展覽除呈現都市發展與永續設計亮點外，也同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果，以數位平台促進城市治理再升級。「嘉義願景展」自11月24日起至11月30日展出，現場以實體模型、展板與影片呈現規劃重點、水綠風廊與都市布局，協助民眾直觀想像城市未來樣貌，誠摯歡迎市民蒞臨參觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

高雄凌晨砍人案

高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信　見2大樓已狂燒…急喊快下樓

命理師曝「缺德的人拜拜也沒用」　打造「財富系統」6大關鍵公開

滙豐環境日綠色公益生活節　展現長期承諾、守護關渡濕地

苗栗銅鑼杭菊季開跑　溫泉煮蛋、巴士植栽咖啡廳一日遊提案

詐團又有新招！點入「電費退款」簡訊辛苦錢被騙光

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

立委批南投5G普及長期落後要求數發部改善

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

南投縣善用有線電視基金連兩年獲NCC評定優等

更多熱門

相關新聞

輝達落腳台北露曙光！他籲蔣萬安快做1件事

輝達落腳台北露曙光！他籲蔣萬安快做1件事

輝達（NVIDIA）台灣總部選址案迎來重大進展！新光人壽今（22日）宣布，願取回投資成本後「無條件與北市府合意解約」，結束北士科T17、T18基地長期的地上權糾紛。消息一出，台北市議員陳賢蔚直呼「恭喜台北、恭喜北士科、恭喜輝達！」強調終於能讓「心中的大石頭放下」。

馬尼拉的海上浮起一座豪宅島

馬尼拉的海上浮起一座豪宅島

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

台南魚塭→產業專區大翻轉　在地：地價上看6字頭

台南魚塭→產業專區大翻轉　在地：地價上看6字頭

新北推智慧社宅展　聚焦淨零碳排建築永續願景

新北推智慧社宅展　聚焦淨零碳排建築永續願景

關鍵字：

嘉義願景雙引擎發展永續城市3D建築都市計畫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」洩思念

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面